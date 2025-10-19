Irene Montero: "El genocidio no acabará hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel"

Ione Belarra e Irene Montero, este domingo en la 'Uni de Otoño' de Podemos en Madrid. Efe

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, no da credibilidad al acuerdo de paz para Gaza firmado por Israel y Hamás en la Cumbre de Egipto.

Montero ha sostenido este domingo que "el genocidio contra el pueblo palestino no acabará hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel".

A su juicio, no habrá "paz ni justicia" hasta que "Palestina sea libre desde el río hasta el mar", ha dicho recitando el lema que aboga por la desaparición de Israel.

Igual que el genocidio contra el pueblo judío no terminó hasta que se derrotó a los nazis política y militarmente, el genocidio contra el pueblo palestino no acabará hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel.



📽️ @IreneMontero pic.twitter.com/vxnhwbGi49 — Podemos (@PODEMOS) October 19, 2025

"Ninguna concesión a los genocidas", ha proclamado Irene Montero, ataviada con un pañuelo palestino, durante la clausura de la Uni de Otoño celebrada por Podemos en Madrid.

La exministra de Igualdad ha exigido que "rindan cuentas en los tribunales" no sólo los "genocidas", sino también "sus cómplices en la Comisión Europea, en los gobiernos de Europa y la Administración estadounidense".

En su discurso, Irene Montero se ha situado en el bloque de los euroescépticos, en el que también se sientan Vox y los partidos de Le Pen y Orbán.

Ha sostenido que el único proyecto que los dirigentes de la UE tienen para Europa es "la guerra, la sumisión a Trump, a EEUU, la complicidad con el genocidio y la alianza con las mayores amenazas para la seguridad de la humanidad".

Y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de mentir, cuando sostiene que el aumento del gasto militar no va a afectar al Estado del bienestar.

"¿De verdad alguien con dos dedos de frente puede creerse las mentiras de Pedro Sánchez", se ha preguntado, "si Alemania y Francia están anunciando recortes?"

"En España, Grecia, Italia, en los países del sur de Europa", ha augurado, "nos van a volver a machacar, destruyendo el mejor legado de nuestras madres y abuelas".

La eurodiputada de Podemos ha sostenido que la derecha y la ultraderecha son "profundamente antidemocráticas y golpistas", y ha tildado de "homicida" la gestión de los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y Andalucía, informa Europa Press.

Pero también ha culpado al PSOE del auge de la extrema derecha. Si Podemos no se rearma, ha advertido, después de "Pedro Sánchez vendrá Santiago Abascal".

Según Irene Montero, para la "progresía", criticar al PSOE cargando contra sus "corruptos y puteros", ha dicho en alusión a los protagonistas del caso Koldo, es "hacerle el juego a la derecha".

En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que "lo que de verdad está alimentando a Vox y al PP es un Gobierno que no hace nada, y que aprueba un aumento del gasto militar de 10.500 millones, el mayor de la historia".

Belarra ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener "una política migratoria racista, sin regularizar a todas las personas que están aquí sin derechos, mientras deja que campen a sus anchas los terroristas de extrema derecha que fueron a Torre Pacheco".

Hay que "reventar a la derecha"

En la primera jornada de la Uni de Otoño de Podemos, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias advirtió a Pedro Sánchez que puede contar con Podemos para "reventar a la derecha", pero no para aprobar los Presupuestos del Estado.

"Pretender contar con nosotros para que votemos unos Presupuestos que aumentan el gasto militar, o para vuestra agenda particular con los partidos de la derecha catalana y vasca... a nosotros no nos busquéis", señaló Iglesias.

Eso sí, aclaró el fundador de Podemos, "para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso, hay que tener agallas".

Y aclaró que esos "activos políticos" de la derecha a los que hay que "reventar" son determinados jueces, empresarios, medios de comunicación y "las élites de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército".