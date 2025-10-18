Atrás quedaron los tiempos en los que el PSOE nombraba gestoras con un límite temporal de 90 días. A mediados de mayo el secretario general del PSOE de Alicante, el antiguo peón de Ángel Franco, Miguel Millana, dimitió en acuerdo con la dirección nacional (autonómica) del partido para la constitución de una gestora bajo la presidencia del eldense José Antonio Amat. Han pasado 5 meses y sigue sin saberse nada del futuro de los socialistas en la ciudad.

Según fuentes de distintos sectores del partido en la ciudad lo único que saben de la gestora es que se está elaborando "un plan de trabajo" en sintonía con cada uno ellos.

Y mientras, en el debate del estado de la ciudad, celebrado esta misma semana, la intervención de la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Ana Barceló, pasó sin pena ni gloria. Todos dan por amortizada su portavocía a falta de poco más de año y medio hasta elecciones.