Compromís, Podemos y EU se mueven en Alicante... el PSOE sigue con su gestora invisible
Atrás quedaron los tiempos en los que el PSOE nombraba gestoras con un límite temporal de 90 días. A mediados de mayo el secretario general del PSOE de Alicante, el antiguo peón de Ángel Franco, Miguel Millana, dimitió en acuerdo con la dirección nacional (autonómica) del partido para la constitución de una gestora bajo la presidencia del eldense José Antonio Amat. Han pasado 5 meses y sigue sin saberse nada del futuro de los socialistas en la ciudad.
Según fuentes de distintos sectores del partido en la ciudad lo único que saben de la gestora es que se está elaborando "un plan de trabajo" en sintonía con cada uno ellos.
Y mientras, en el debate del estado de la ciudad, celebrado esta misma semana, la intervención de la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Ana Barceló, pasó sin pena ni gloria. Todos dan por amortizada su portavocía a falta de poco más de año y medio hasta elecciones.
El PSOE garantiza que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa": "Desmontará los bulos del PP"
El portavoz del PSOE en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, Alfonso Gil, ha avanzado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará "todo lo que sepa" durante su comparecencia ante este foro y que desmontará los "bulos" del PP "frase a frase, palabra a palabra y momento a momento".
Lo ha señalado en una entrevista en RNE, en la que ha dado por hecho que Sánchez responderá con la información que tenga sobre "todos los extremos por los que se le pregunten". "Nosotros, en ese sentido, no tenemos ninguna prevención. Evidentemente, el presidente va a venir a contestar", ha expresado.
Es por ello que el PSOE afronta la cita "con la tranquilidad de no haber tenido ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad", ha incidido el senador, que ha dicho que espera que, pasado un tiempo, el PP "pida disculpas" tanto al partido como al jefe del Ejecutivo "por la cantidad de calumnias y bulos que se han vertido sobre él y su entorno".
El PP centrará su interrogatorio a Sánchez en saber si Ábalos "colaboró en financiar al PSOE"
El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha adelantado que su grupo parlamentario centrará el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'comisión Koldo' en saber si el exministro José Luis Ábalos "colaboró en financiar al PSOE".
Según ha avanzado el senador 'popular', el PP también preguntará a Sánchez por qué decidió incluir a José Luis Ábalos en las listas electorales del PSOE del año 2023 cuando le "cesó" en el año 2021.
Otros asuntos clave serán la imputación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, o el caso relacionado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, según Martínez-Maíllo.
"Hay muchísimos temas, pero tampoco vamos a dar más pistas", ha remarcado el senador en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, en la que ha detallado algunos puntos del contenido en el que se centrará su grupo durante la comparecencia de Sánchez el próximo 30 de octubre en el Senado.
Tellado, sobre la política de Sánchez: "Palo para los españoles y chistorra para los mangantes"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado en el acto de presentación de la nueva junta local del partido en Tortosa (Tarragona) que la política de Pedro Sánchez es de "palo para los españoles que cumplen y de chistorra para los mangantes".
Tellado ha asegurado que Sánchez vive en vilo por lo que pueda ocurrir en los tribunales, por los próximos informes de la Guardia Civil o por lo que pueda salir en los medios de comunicación: "Todo en Sánchez es corrupción, está rodeado y hasta el cuello, y por eso no puede ofrecer ya nada más que una huida hacia adelante patética y desesperada".
El 'popular' ha presentado al PP como alternativa, asegurando que ofrecerá soluciones al campo y al sector primario en su conjunto, que desarrollará un plan nacional de infraestructuras, elaborará un programa de regeneración institucional de la democracia y ofrecerá oportunidades a los jóvenes y soluciones al problema del acceso a la vivienda.
