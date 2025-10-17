-
La Asociación de Fiscales pide suspender el Pleno del Consejo Fiscal por el inminente juicio del Supremo a García Ortiz
Los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el Pleno del Consejo Fiscal previsto para el lunes 20 de octubre al considerar que su celebración es "totalmente inoportuna" porque es en vísperas de su juicio ante el Tribunal Supremo por la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.
En una carta remitida el pasado 10 de octubre a la fiscal jefa inspectora, los vocales recuerdan que en septiembre ya advirtieron de que la situación procesal del fiscal general "no puede obviarse" por su "incidencia en la actuación del Consejo Fiscal", y que ahora el pleno del órgano se celebraría solo dos semanas antes de que García Ortiz sea enjuiciado acusado de un "delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".
Los firmantes -Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Mas, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde- han reiterado que la posición procesal del fiscal general "está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público".
-
El Gobierno muestra su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Sabadell de rechazar la opa del BBVA
El Gobierno ha mostrado su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell de no respaldar de forma mayoritaria la opa formulada por el BBVA, que no sale adelante.
"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", han señalado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Estas fuentes han destacado "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso", el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener menos del 26 % del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.
El banco vasco ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.
-
Sánchez acude hoy al congreso del Partido Socialista Europeo, que busca movilizar a los progresistas de la UE
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ámsterdam para participar en el congreso del Partido Socialista Europeo (PSE) que busca la movilización de los progresistas ante los desafíos que tiene ante sí Europa y el mundo.
"Movilización progresista en Europa y más allá" es el lema de este congreso que se celebra en Países Bajos a dos semanas de las elecciones generales en este país.
Sánchez acude a este cónclave como uno de los pocos líderes socialistas que están al frente del Gobierno de su país, por lo que los organizadores del evento han dado especial relevancia a su presencia y será el encargado de clausurarlo el sábado junto al líder del bloque de verdes y socialdemócratas GroenLinks-PvdA de Países Bajos, Frans Timmermans.
Política