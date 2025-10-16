Óscar Puente califica de "dictadura" el régimen "autocrático" de Maduro y se alegra del Nobel a María Corina

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente, ministro de Transportes, critica al régimen de Maduro calificándolo de "dictadura". Puente se distancia del Gobierno de Pedro Sánchez al alegrarse del Nobel de la Paz para María Corina Machado. El ministro admite desconocer a fondo la trayectoria de Machado, pero apoya su galardón por su defensa de la democracia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado este jueves de "dictadura" el Gobierno de Nicolás Maduro y ha marcado distancias con Pedro Sánchez y el resto del Ejecutivo al reconocer que se alegra del Nobel de la Paz para María Corina Machado por su defensa de la "democracia" en Venezuela.

Si bien ha admitido que "no conozco muy bien" la trayectoria de la opositora venezolana, Puente ha dejado claro que él no tiene "nada que ver" con Maduro y que está a favor de este galardón, pese al silencio sepulcral y la ausencia total de felicitaciones públicas por parte del Gobierno a Corina Machado.

"No soy experto en el tema venezolano, pero si el jurado -del Nobel de la Paz- ha considerado que tiene méritos para este premio me parece bien. Me alegro de que una persona que defiende la democracia gane un Nobel", ha dicho en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero.

🔴 Óscar Puente, en @MasDeUno: "No soy un defensor de la dictadura venezolana"



📻 #AlsinaEntrevistaÓscarPuente



👉🏻 Sigue la entrevista en directo: https://t.co/NRx6l1Wm5c pic.twitter.com/ROe7nJUiFi — Onda Cero (@OndaCero_es) October 16, 2025

Además, no ha dudado en llamar "dictadura" al Gobierno de Maduro, a quien ha acusado de instaurar un "régimen autocrático" en Venezuela.

Felicitación a María Corina

De esta manera, Óscar Puente se convierte en el primer y único miembro del Ejecutivo de Sánchez en felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno se negaba a felicitar a la opositora venezolana alegando que él "no se pronuncia" sobre los Nobel, aunque sí lo ha hecho con varios.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en 2018, 2019 y 2020, Sánchez sí felicitó a los Nobel de la Paz Denis Mukwege, Nadia Murad, Abiy Ahmed y al Programa Mundial de Alimentos.

Ya en 2016, cuando aún no era presidente, también felicitó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de la Paz por su papel en el proceso de paz con las FARC. Años antes también felicitó a Malala y Satyarthi por ese mismo galardón.

Durante esta semana tampoco felicitaron públicamente a Corina Machado el resto de ministros. Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se referería a esta cuestión ante la insistencia de la prensa y argumentaba esta negativa a que "no todos se comentan o se explican."

"Lo decía el propio presidente del Gobierno; es verdad, y creo que además, ustedes también lo han podido comprobar, en estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos Nobeles y, desde luego, no todos ellos se comentan o se explican", dijo en rueda de prensa desde Moncloa.

Sin embargo, según publica este jueves El Mundo, los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles felicitaron a Corina en privado a través de Edmundo González.

