Muere a los 63 años Jesús Silva, el exembajador español en Venezuela que acogió a Leopoldo López

El diplomático Jesús Silva en una imagen de los años en que era embajador de España en Venezuela. REUTERS Reuters

El diplomático Jesús Silva Fernández, que fue embajador en Venezuela entre 2017 y 2020, ha muerto este martes a los 63 años en la ciudad mexicana de Guadalajara tras sufrir un infarto. Allí se desempeñaba ahora como cónsul general de España.

Silva se encontraba en proceso de recuperación tras padecer un ictus el pasado 5 de octubre, según informa Diario de Sevilla. Y ahora no ha podido superar este nuevo episodio cardíaco que ha provocado su fallecimiento.

Durante su etapa de tres años al frente de la embajada de Venezuela se convirtió en uno de los enemigos de Nicolás Maduro. Además de haber sido expulsado durante tres meses a principios de 2018, en represalia por un paquete de sanciones que anunció la UE contra dirigentes del régimen venezolano, vivió el continuo asedio al edificio de la Embajada y a su residencia personal desde abril de 2019.

En aquella fecha, dio cobijo a Leopoldo López, líder opositor que fue liberado de su arresto domiciliario por militares afines al presidente de la Asamblea Nacional en aquel momento, Juan Guaidó, en la llamada 'Operación Libertad'. El refugio de López en la residencia de Silva, en este caso sí, fue apoyado explícitamente por Borrell, entonces todavía ministro.

Sin embargo, Silva fue destituido en noviembre de 2021, cuando el Gobierno español decidió rebajar el nivel de su representación diplomática en el país sudamericano tras no reconocer los procesos electorales organizados por el Gobierno de Maduro.

Fue sustituido entonces por Juan Fernández-Trigo como encargado de negocios, un nivel protocolario inferior al de embajador.

Carrera diplomática

Silva, nacido en Sevilla en 1962, apenas llevaba unos meses ejerciendo como cónsul en Guadalajara, ciudad a la que llegó a principios de 2025, tras finalizar su etapa como cónsul en Ciudad del Cabo (2021-2025).

Entre sus compañeros era especialmente conocido por su labor como embajador en Venezuela, período que estuvo marcado por las tensiones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.

Anteriormente había ocupado diversos cargos de relevancia en el servicio exterior español, incluyendo la embajada en Panamá (2010-2014) y la presidencia de la empresa pública Ineco. También fue embajador en Jamaica (2005-2010), director general de Relaciones Culturales y Científicas, y cónsul general en Rosario (Argentina), entre otros puestos.

Licenciado en Derecho en 1986 y funcionario de carrera desde 1990, Silva dominaba varios idiomas, como el alemán, el inglés o el francés.

En el ámbito personal, estaba casado con Sara de la Lastra y era padre de tres hijos.