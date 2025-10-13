Feijóo denuncia una "pinza" entre Sánchez y Abascal contra el PP: "A Vox le sobran protestas y le faltan propuestas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes la existencia de una "pinza" entre PSOE y Vox para atacarle a él y a su partido y "apartarle" del objetivo de ganar las elecciones y llegar a Moncloa.



De hecho, ha pedido a la formación de Santiago Abascal que "no mienta" al afirmar que el PP tiene pactos con el PSOE cuando su "objetivo es que Sánchez se vaya".

Es más, Feijóo no ha dudado en asegurar que Vox, a su entender, tiene una "estrategia política" basada en "atacar y descalificar al PP y a mí" y que de "forma directa o indirecta coincide" con la de Sánchez.

"Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas", ha opinado el líder del PP en una entrevista en Espejo Público en pleno auge del partido de ultraderecha en todas las encuestas.

En este punto ha recordado que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos que tenía con el PP en varias comunidades y ayuntamientos. "Es curioso que un partido pida el voto para gobernar cuando se va de los gobiernos y no quiere gobernar en ningún sitio", ha criticado.

Gobernar sin Vox

Tras asegurar que "la pinza del PSOE y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos", Feijóo ha echado en cara al partido de Abascal que diga que el PP tiene "acuerdos" con el PSOE y ha dicho que "lo único" que le pide a Vox es que "no mienta".

"Yo lo único que le pido a Vox es que no diga que yo tengo acuerdos con el PSOE, o que yo pretendo hacer la política del PSOE", ha afirmado, para añadir que él tiene "un proyecto político que consiste en que Sánchez se vaya" de La Moncloa y gobernar él en solitario, como ya dijo en el congreso que celebró el PP en julio en Madrid.

Así, el líder de los populares ha querido dejar claro en un par de ocasiones que "esto va de continuidad o de cambio, de pasar página o de proseguir el sinsentido de la política".

Preguntado por su relación con Santiago Abascal, Feijóo ha dicho que aunque esta es "cordial" no hablan desde el pasado junio, hace ya más de tres meses, al final del periodo de sesiones del Congreso,

Además, afirma que "no me parece muy constructiva" una relación en la que el propio líder de Vox lleva a la Fiscalía al Gobierno de Juanma Moreno por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama y al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco por "homicidio imprudente" por su gestión de los incendios en Castilla y León este verano.