Presidente a la fuga, el 12-O de Sánchez: un vídeo sin símbolos nacionales, abucheos en el desfile y esquinazo a la prensa

Pedro Sánchez saluda a la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. Europa Press

El presidente Pedro Sánchez se ha mostrado especialmente esquivo durante los actos oficiales celebrados este domingo con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Como en ocasiones anteriores, Sánchez ha sido recibido con gritos e insultos a su llegada al Paseo de la Castellana para asistir al desfile de las Fuerzas Armadas, que han sido aún más atronadores cuando ha abandonado el acto. Pero han quedado completamente silenciados en la retransmisión de TVE.

Concluido el desfile, las autoridades se han trasladado al Palacio Real, donde los Reyes Felipe y Letizia han ofrecido la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional.

#EnDirecto | Los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a Pedro Sánchez y a los ministros del Gobierno en el Palacio Real https://t.co/sabXi3hNiW pic.twitter.com/ff8r1LI1QG — Europa Press (@europapress) October 12, 2025

Pero allí, el pasado del presidente del Gobierno ha sido aún más fugaz. Tras el besamanos, ha abandonado apresuradamente el Palacio, alegando que le esperaba el avión oficial para viajar a Egipto, donde mañana asistirá a la firma del acuerdo de paz sobre Gaza.

El presidente del Gobierno ha eludido así el tradicional corrillo con los periodistas y ha evitado tener que responder a cualquier pregunta incómoda sobre los casos de corrupción que acechan al Gobierno.

La próxima semana comparecen de nuevo ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García como investigados.

Tendrán que responder sobre el último informe de la UCO que acredita el trasiego de sobre con dinero en metálico que recibían del PSOE durante años: llamaban “chistorras” a los billetes de 500, “soles” a los de 200 y “lechugas” a los de 100.

Sánchez no ha estado acompañado, ni en el desfile ni en el Palacio Real, por su mujer, Begoña Gómez, cuya investigación judicial ya ha ampliado a cinco presuntos delitos el juez Juan Carlos Peinado.

El presidente Pedro Sánchez ha celebrado este domingo la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en un vídeo en el que proclama el "orgullo de ser español" con imágenes de las protestas sobre Gaza, alusiones a la Guerra Civil, los incendios de este verano y las manifestaciones feministas del 8-M

El vídeo ha provocado críticas en las redes sociales, pues aparecen numerosas banderas palestinas, pero ningún símbolo nacional de España: ni la bandera española, ni la Familia Real.

En la grabación, aparece una multitud agitando banderas palestinas, durante una de las protestas de las últimas semanas, mientras una joven alza un cartel con el lema: "No es una guerra, es un genocidio. Palestina will be free".

Se suceden otras imágenes, cuidadosamente seleccionadas: la fiesta del Orgullo, las manifestaciones feministas del 8-M, el socialista Pedro Zerolo celebrando desde la tribuna del Congreso la aprobación de la Ley del matrimonio gay, una protesta ecologista por la contaminación del Mar Menor (Murcia) y una voluntaria que abraza a un inmigrante que acaba de llegar en patera a una playa.

El vídeo difundido por Moncloa ha provocado críticas en las redes sociales, ya que aparecen numerosas banderas palestinas, de las protestas que alentó Pedro Sánchez en las calles, pero ninguna bandera española.

La celebración oficial del 12 de octubre ha estado también marcado por las ausencias. La más notoria ha sido la de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el foco en las últimas semanas tras la decisión del Tribunal Supremo de sentarlo en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.

Los fotógrafos sí han captado el momento en el que Pedro Sánchez conversaba, en la tribuna de autoridades, con Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que actualmente tramita varios recursos sobre la ley de amnistía a los líderes del procés.

