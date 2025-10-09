Feijóo garantiza el aborto "conforme a las leyes" mientras Sánchez acusa a Ayuso de "volver a los viajes a Londres"

El debate sobre el aborto ha vuelto este jueves al centro de la política nacional tras unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, la respuesta inmediata de Pedro Sánchez en redes y una carta de Alberto Núñez Feijóo fijando la posición del PP.

La presidenta madrileña ha defendido que no elaborará una "lista negra" de médicos objetores y ha asegurado que "no se señalará a nadie por practicar un aborto ni por negarse a hacerlo".

Acto seguido, ha añadido: "Váyanse a otro lado a abortar".

Sus palabras han provocado una cascada de reacciones. Pedro Sánchez ha acusado a Ayuso de "volver a los viajes clandestinos a Londres, al clasismo y al señalamiento.

"No lo vamos a permitir", ha advertido en X, donde ha prometido usar "todos los instrumentos legales" para garantizar los derechos de las mujeres.

Dejen de manosear las causas superadas de las mujeres y no inventen una España a la que solo Sánchez necesita volver. pic.twitter.com/nN6Dn6pM3m — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 9, 2025

El jefe del Ejecutivo ha añadido que, si es necesario, el Gobierno acudirá "a la Constitución y al Constitucional" para defender la ley. En su mensaje, Sánchez ha asegurado que el PP "quiere retroceder 50 años" en materia de derechos y ha equiparado las palabras de Ayuso con una "amenaza a la libertad".

Horas después, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado una carta en la que defiende el derecho al aborto y pide "zanjar" el debate.

"Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", ha subrayado.

Feijóo ha acusado a Sánchez de "utilizar a las mujeres como último salvavidas político" y ha prometido un proyecto "basado en la estabilidad y el respeto". También ha rechazado los "bulos sobre falsas prohibiciones del aborto" y ha reclamado centrarse en la natalidad y la conciliación.

Poco después, el presidente del Gobierno ha ironizado sobre la carta de Feijóo con el siguiente mensaje en X: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti".

En tono similar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha escrito: "¿A quién se dirigirá Alberto, el valiente? ¿A la presidenta de Madrid? ¿Qué pasa, Alberto, que no te cogen el teléfono? #ÁnimoAlberto".

Más reacciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha respondido a Ayuso y ha advertido que no consentirá "pasos atrás en los derechos de las mujeres". "Lo que colisiona es Ayuso con los derechos de las mujeres", ha afirmado.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que "ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar". "Si la derecha autoritaria de PP y Vox lo intenta, lo vamos a parar, como ya hemos hecho otras veces", ha dicho en X.