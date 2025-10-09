La 'comisión Koldo' seguirá el rastro de los sobres: las bolsas con dinero el día 15, los gerentes del PSOE el 23 y luego Sánchez

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves el calendario de comparecencias en la comisión de investigación del caso Koldo para las próximas semanas.

Los populares buscan seguir el rastro de los sobres con dinero no declarado por el PSOE con los que se pagó al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

En una rueda de prensa en la Cámara Alta, García ha anunciado que el próximo miércoles día 15 de octubre la empresaria Carmen Pano acudirá a contestar a las preguntas de los senadores.

Pano confesó en sede judicial haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. El PP espera que su declaración pueda desvelar los supuestos mecanismos utilizados para introducir efectivo en la casa socialista.

Una semana después, el 23 de octubre, será el turno de los dos gerentes del PSOE durante la etapa de Pedro Sánchez: Mariano Moreno y Ana Fuentes.

Según la portavoz popular, ambos "recibían el dinero en la sede del PSOE y se encargaban de distribuirlo", por lo que sus testimonios serán cruciales para entender el funcionamiento interno del presunto sistema de financiación irregular.

Y, "muy pronto", el PP también citará al que considera como "el máximo responsable de este sistema corrupto", Pedro Sánchez.

Alicia García ha calificado al presidente del Gobierno como "el arquitecto de una red piramidal de tráfico de influencias, abuso de poder, malversación y cobro de mordidas para el reparto de dinero en sobres."

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya le anunció este miércoles que su grupo parlamentario le citará este mes en la comisión Koldo.

Sin embargo, los populares siguen sin desvelar la fecha concreta para la comparecencia del presidente. Fuentes del partido han informado a este periódico de que el plazo máximo para informar a un compareciente de su citación debe contar con un plazo mínimo de 15 días.

No obstante, existe un procedimiento de urgencia por el que se podría citar a Sánchez con sólo 3 días de margen. Estas mismas fuentes del partido explican que el PP considera usar este procedimiento para evitar que el gabinete de Presidencia pueda alegar problemas de agenda y evitar así acudir al Senado.

Además del calendario principal, García anunció que Claudia Montes, identificada como "una de las muchas sobrinas del ministro Ábalos", será citada por edicto para el próximo 3 de noviembre tras no haber sido localizada por el Departamento de Interior.

La portavoz del PP concluyó advirtiendo que "seremos implacables" en la investigación y que Sánchez "tendrá que venir al Senado" porque "no es una opción: es su obligación". García subrayó que "aquí no valen estrategias ni excusas" y que el presidente "o comparece, o comete un delito".