Ayuso se opone a identificar a Sanidad a los médicos objetores para realizar abortos: "No voy a hacer una lista negra nunca"

"No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. No voy a hacer una lista negra de médicos nunca".

Así de contundente ha respondido este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la última polémica levantada en torno al aborto y la puesta en marcha de un registro de médicos objetores que exige la ley estatal.

Durante el turno de réplica a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Ayuso ha defendido que este registro "pone en peligro varios textos legales", entre ellos algunos artículos de la propia Constitución Española.

"Pone en peligro el artículo 14 de la Constitución, el 15, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral; el 16.1, que defiende la libertad ideológica, religiosa y de creencias, y el 16.2, que establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias", ha enumerado.

La presidenta madrileña ha recordado además que el Tribunal Constitucional ha refrendado en distintas sentencias el derecho a la objeción de conciencia y ha citado otros textos que, a su juicio, respaldan su postura.

Entre ellos, está el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobada por la Organización Médica Colegial en 1997 y el artículo 34 del Código de Odontología Médica.

"En Madrid no se va a hacer una lista negra de médicos", ha insistido, antes de ironizar con un comentario dirigido a Bergerot.

"O el Corán, que es su libro. Pregúntele a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se la dejo a ustedes".

Ayuso ha defendido que su Gobierno "no va a señalar a nadie, ni por abortar ni por no hacerlo, ni a ningún médico por practicar un aborto o por negarse a hacerlo", y ha calificado el aborto como "un fracaso como sociedad".

Según ha indicado, en España se practican 106.000 abortos al año, lo que equivale a "un millón en una década". "¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos?", ha preguntado a la bancada de la oposición.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha reclamado a la presidenta autonómica que cumpla la ley estatal y remita el registro de objetores al Ministerio de Sanidad. "Con el derecho al aborto no se atreva, señora Ayuso".

"El último que se atrevió se llamaba Alberto Ruiz Gallardón y el movimiento feminista le hizo hacer las maletas", ha advertido Bergerot, recordando unas palabras

"Abortos va a haber siempre. Si a la derecha le importara la vida y la seguridad de las mujeres, garantizaría un derecho seguro, libre y gratuito", ha zanjado