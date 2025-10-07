La defensa de Begoña Gómez, la de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la del empresario Juan Carlos Barrabés han pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, mientras que las acusaciones populares han solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo en esta pieza principal.

Las defensas de Gómez, Álvarez y Barrabés han solicitado el archivo de la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia que presentó Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Por estos hechos, el instructor imputó a Gómez corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal del jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.

Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.

No es la primera vez que las acusaciones populares solicitan la testifical de Pedro Sánchez, ya que el pasado 27 de septiembre lo reclamaron también como diligencia en la pieza separada relativa a la presunta malversación por la contratación de Álvarez en Moncloa. Con todo, cabe recordar que el líder socialista ya compareció ante Peinado en julio de 2024, pero se acogió a su derecho a no declarar como cónyuge de Gómez.