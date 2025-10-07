-
El Congreso debate hoy una iniciativa del PSOE para condenar declaraciones de cargos públicos que inciten al odio
La Comisión Constitucional del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE por la que se insta a la Cámara a condenar cualquier declaración política realizada por representantes públicos que "fomente e incite al odio".
Con esta iniciativa, los socialistas persiguen defender "la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto y contra la proliferación de los discursos de odio".
El PSOE justifica la presentación de esta proposición ante "el problema social" que supone el aumento que están experimentando los discursos del odio, que, a su juicio, no sólo dividen a la sociedad sino que suponen "un claro riesgo" para la democracia.
Es más, sostiene que el "tsunami de odio" que está recorriendo los países europeos es consecuencia del "auge de las formaciones populistas de la extrema derecha debido a la propagación -sobre todo en las redes sociales- de sus mensajes claramente alarmistas, denigrantes y excluyentes".
-
La defensa de Begoña Gómez pide archivar la causa mientras que las acusaciones reclaman la testifical de Sánchez
La defensa de Begoña Gómez, la de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la del empresario Juan Carlos Barrabés han pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, mientras que las acusaciones populares han solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo en esta pieza principal.
Las defensas de Gómez, Álvarez y Barrabés han solicitado el archivo de la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia que presentó Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.
Por estos hechos, el instructor imputó a Gómez corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal del jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.
Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.
No es la primera vez que las acusaciones populares solicitan la testifical de Pedro Sánchez, ya que el pasado 27 de septiembre lo reclamaron también como diligencia en la pieza separada relativa a la presunta malversación por la contratación de Álvarez en Moncloa. Con todo, cabe recordar que el líder socialista ya compareció ante Peinado en julio de 2024, pero se acogió a su derecho a no declarar como cónyuge de Gómez.
-
Óscar López exige que quienes han acusado al PSOE de financiación irregular "salgan a pedir perdón corriendo"
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha exigido este lunes que quienes, en su opinión, han acusado al PSOE de financiación irregular "salgan a pedir perdón corriendo".
"Todos aquellos que han estado especulando con que había financiación irregular del Partido Socialista, los mismos que defendieron la financiación irregular que hubo probada y con sentencia judicial del Partido Popular, espero que salgan a pedir perdón mañana, todos corriendo", ha declarado en una entrevista en la Ser.
Así se ha expresado tras ser preguntado por si al PSOE le preocupan posibles informaciones que puedan seguir saliendo a la luz acerca de los casos de corrupción que involucran al exdirigente socialista Santos Cerdán, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; a lo que López ha respondido que "nadie está libre de corrupción" pero que "lo importante es cómo se actúa" frente a ella.
En este sentido, ha querido "recordar" que su formación "actuó con contundencia" frente a los casos mencionados, y ha señalado que desearía que "unos cuantos le pidieran perdón al Partido Socialista". "Se sembró una duda y hay quien ha especulado mucho sobre si había financiación irregular. La UCO dice que no hay financiación irregular", ha matizado.
-
El Congreso vota hoy el decreto de embargo de armas a Israel: Podemos no desvela si lo apoyará
La convalidación del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel sigue en el aire este martes, a pocas horas de su votación en el pleno del Congreso, ya que depende de lo que haga Podemos, que todavía no ha revelado el sentido de su voto, aunque es muy crítico con el texto.
Podemos considera este real decreto ley un embargo "fake" que "seguirá siendo un coladero" para el tránsito de armas con destino a Israel, pero no ha desvelado si al menos se abstendrá finalmente en la votación, lo que facilitaría la convalidación.
Los votos de los cuatro diputados de Podemos son claves para que esta iniciativa salga adelante y siguen siendo una incógnita, al igual que el sentido del voto de
