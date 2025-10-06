Sánchez exige a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias garantizar el derecho al aborto y cumplir con el registro de objetores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos de Madrid, Aragón, Baleares -estos tres del PP- y Asturias -del PSOE- exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el Registro de Objetores de conciencia, como marca la ley.



"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito enviado por Sánchez.

El presidente del Gobierno pide concretamente en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.



En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva.

