Pedro J. en el 24 Horas: "Sánchez intenta encubrir una trama de corrupción como González con los GAL y Rajoy con la Gürtel"

Xabier Fortes y Pedro J. Ramírez, este lunes durante la entrevista en RTVE.

Pedro J. Ramírez ha asegurado que Pedro Sánchez trata de "encubrir una trama de corrupción" como hicieron en su día Felipe González con los GAL y Mariano Rajoy con la Gürtel.

En una entrevista en La Noche en 24 Horas, el director de EL ESPAÑOL ha presentado Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable (Planeta), el segundo tomo de sus memorias, disponible desde el 24 de septiembre.

Y apenas unos días después de lanzar este segundo volumen, Pedro J. se ha atrevido ya a anticipar el posible contenido del tercero.

Probablemente aborde "el intento de encubrir una trama de corrupción" que, a su juicio, se desarrolla actualmente bajo el actual Gobierno y que ha estado "coordinada por los dos secretarios de Organización del PSOE", José Luis Ábalos y Santos Cerdan.

Ante esa trama, la prensa solo tiene dos caminos: "triunfará el encubrimiento o triunfará la información". En su opinión, la historia vuelve a repetirse.

Pedro J. Ramírez, Director de El Español, sobre la situación política actual: "Creo que Sánchez se equivoca gravemente al volver a anunciarse como candidato a las elecciones".#LaNoche24hhttps://t.co/WRhKn3Yihp pic.twitter.com/Wr2nJx1T7K — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) October 6, 2025

Por eso Sánchez "se equivoca al volver a anunciar como candidato", porque "cuando se tienen responsabilidades políticas tan obvias no se debe someter a los españoles al elemento de discordia adicional que supone tratar de perpetuarse en el poder".

En ese punto, el director de EL ESPAÑOL ha retomado la idea de limitar los mandatos, una propuesta "transversal" que lanzó por primera vez en El Hormiguero de Antena 3.

"Aunque España no es un régimen presidencialista, en la práctica sí lo es", ha añadido. Y el propio Fortes se ha mostrado de acuerdo.

Para Pedro J. esta cifra refleja el problema de fondo: "En España ha habido 16 elecciones generales; en 13, quien ocupaba la Moncloa fue candidato, y en 12 ganó. Eso demuestra las enormes ventajas de competir desde el poder".

"Por eso deberíamos promover, de forma transversal, la limitación de mandatos", ha insistido.

Durante la entrevista, Pedro J. también ha repasado su relación con los expresidentes. Sobre Felipe González, ha recordado los años de Diario 16 y las investigaciones de los GAL. "El detonante de mi salida fue decir la verdad", ha dicho.

A Mariano Rajoy lo ha definido como "una gran decepción". "Tuvo una mayoría absoluta y por indolencia no fue capaz de convertirla en un proyecto de impulso", ha dicho.

Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado que "desde el antagonismo, siempre tuvo talante". De hecho, a día de hoy ambos mantienen "esa actitud de colaboración adversativa", ha admitido.

Según ha recordado, el expresidente "buscaba siempre a alguien que le llevara la contraria, con buenas maneras y desde la argumentación". "Cuando tomaba una decisión controvertida, le gustaba debatirla y discutirla".

Preguntado sobre el 11-M, Pedro J. ha afirmado que considera el caso todavía "abierto" desde "el punto de vista intelectual". Su "gran frustración", ha reconocido, es no haber "esclarecido completamente lo ocurrido".