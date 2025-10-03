El Gobierno ordenó pagar al PNV los 3,8 millones por los dos solares de Francia un día antes de que lo vetara el Congreso

El Ministerio de Memoria Democrática emitió el 21 de enero de este año una orden que autorizaba el pago de 3,78 millones de euros al PNV como "compensación" por la pérdida de dos antiguos inmuebles en las localidades francesas de Noyon y Compans.

Una decisión tomada apenas 24 horas antes de que el Congreso de los Diputados tumbara la norma que habría dado cobertura legal a la operación.

La orden, firmada por el ministro Ángel Víctor Torres y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, vino a responder a las demandas recogidas en el Real Decreto-ley 9/2024, aprobado por Consejo de Ministros el 23 de diciembre para establecer medidas urgentes en materia económica y social.

El Gobierno incluyó en él la cesión del palacete de París al PNV y la compensación millonaria por los edificios del Hotel du Mont Renaud, en Noyon, y el Hotel de Dieu, en Compans, alegando los principios recogidos en la Ley de Memoria Democrática que regula la restitución o compensación de bienes incautados durante la Guerra Civil y la posguerra.

Sin embargo, tanto informes jurídicos como resoluciones previas de los tribunales habían establecido que el PNV nunca pudo acreditar la propiedad de dichos bienes, que en realidad habían pertenecido al Gobierno vasco en el exilio.

Además, los edificios ubicados en las localidades de Noyon y Compans fueron derruidos y ni siquiera los solares donde estaban pertenecen al Estado español.

Toda esta cesión patrimonial quedó derogada el 22 de enero de 2025 tras fracasar su convalidación parlamentaria. Es decir, la orden ministerial de pago se firmó cuando ya era evidente que la norma no contaba con los apoyos necesarios en el Congreso.

Según ha denunciado la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, el proceso se tramitó de forma inusualmente rápida.

La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA) valoró los inmuebles en menos de tres semanas y en plenas fechas navideñas. Pese a tratarse de bienes ubicados en el extranjero, en municipios periféricos y cuya situación física había cambiado sustancialmente en las últimas ocho décadas.

El resultado de esa tasación elevó el precio hasta casi cuatro millones de euros, una cifra difícil de justificar teniendo en cuenta el valor real de mercado de solares modestos en pequeñas localidades francesas.

Impulso Ciudadano ha exigido al Gobierno que publique los informes completos de valoración y las órdenes de pago, algo que hasta el momento no ha sucedido.

"De haberse producido las transferencias después del 22 de enero, cuando ya no había base legal, estaríamos ante una cesión de dinero público sin cobertura jurídica. Si fue antes, el Ejecutivo debería haber reclamado de inmediato la restitución de esas cantidades", ha señalado la entidad en un comunicado.

La operación

El real decreto, formulado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024, incluía la cesión inmobiliaria sepultada en un texto plagado de medidas sociales. Sin embargo, supuso la primera derrota parlamentaria del Gobierno este 2025.

Junts votó en contra y el PP no quiso acudir al rescate de Pedro Sánchez, precisamente, por haber incluido en la norma el regalo inmobiliario al PNV.

No obstante, cuando el decreto cayó, debido a esta votación en el Parlamento, el Ministerio de Memoria Democrática ya había firmado la escritura de traspaso del palacete de París a favor del PNV.

El Gobierno volvió a llevar el decreto ómnibus al Congreso, tras alcanzar un acuerdo con Junts para eliminar algunos artículos, y esta vez recibió el apoyo del PP, aunque seguía incluyendo la cesión al PNV.

Aunque el palacete de París concentró gran parte de la polémica, en el texto también se incluía la compensación por la privación del uso de un edificio conocido como Hotel du Mont Renaud, ubicado en el número 77 de la calle Boulevard Carnot de Noyon, un pequeño municipio de la región de Alta Francia, 107 kilómetros al norte de París.

El antiguo Hotel du Mont Renaud de Noyon (Francia), hoy inexistente, por el que el Gobierno ha compensado al PNV.

También se establecía la compensación al PNV por el Hotel de Dieu, en el municipio de Compans, situado a 37 kilómetros al noreste de la capital francesa, en la región de Isla de Francia. En este caso, se sabe que el edificio estaba en la calle Mitry, pero no el número.

Los edificios

De los edificios en Noyon y Compans se conocen muy pocos detalles, pero sí se sabe que fueron comprados por la sociedad Finances et Entreprises entre los años 1939 y 1940, que después fueron incautados durante la ocupación nazi de Francia y que volvieron a pertenecer a España tras un acuerdo entre las autoridades nazis y franquistas (igual que el palacete de París).

Finances et Entreprises era una sociedad que, según afirma el PNV, compraba propiedades en su nombre y actuaba como testaferro. Pero esa versión no está del todo demostrada, porque también hay indicios de que esa empresa estaba ligada al Gobierno vasco en el exilio.

La diferencia es clave: si era del PNV, los edificios le pertenecerían al partido; si era del Gobierno vasco, serían patrimonio del Estado español.

El antiguo Hotel de Dieu, en Compans (Francia), que hoy tampoco existe, por el que el Gobierno ha indemnizado al PNV.

En cualquier caso, esos inmuebles sirvieron durante un tiempo como refugio para los exiliados de la Guerra Civil en Francia. Con el paso de los años, y en circunstancias que no están claras, los edificios fueron derribados o destruidos.

Se conoce la ubicación exacta del inmueble de Noyon y existen fotografías de cuando todavía estaba en pie. Actualmente, en ese lugar se encuentra una vivienda moderna de una sola planta.

En cambio, del edificio de Compans no hay fotografías recientes, ni se sabe a qué altura de la calle se encontraba.

Según el directorio de bienes inmuebles del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y consultado por este diario, no hay registro de estos edificios ni del terreno que ocupaban.

Tampoco hay propiedades del Gobierno español en esos municipios franceses, lo que indica que incluso los solares ya no pertenecen a España.