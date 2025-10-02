Junts votará a favor del embargo de armas a Israel y deja en manos de Podemos su convalidación

Junts votará a favor del embargo de armas a Israel que se votará este próximo martes 7-O en el Congreso.

La decisión la ha adelantado la agencia Efe y lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL por fuentes de la formación independentista.

Hasta ahora, los socialistas y algunos de los socios veían con recelos a Junts ya que creían que su decisión iba a ser contraria.

Incluso alguno de los partidos que sostienen al Gobierno anticipaban que su voto sería negativo y se remitían a la tradicional postura sionista de Convergència.

Ahora, todo queda en manos de Podemos, quien se ha mostrado muy crítico con el embargo por considerarlo insuficiente.

"Les hemos comunicado que deben retirarlo y traer uno nuevo que sea un embargo de verdad", advierten fuentes de la formación de Ione Belarra.

Los morados rechazan, incluso, la oferta de tramitar la norma como proyecto de ley, tal y como exige Sumar para endurecerlo.

"Ésa es la vía para que no decaiga el texto y dejarlo como está", añaden las fuentes consultadas. "Luego amplían el periodo de enmiendas indefinidamente, y nunca se cambia el texto", lamentan.

Una abstención de Podemos podría permitir que el Gobierno convalidase el embargo.

El giro de Junts sorprende ya que la formación de Puigdemont nunca adelanta el sentido de su voto y deja en vilo cualquier votación.

En esta ocasión, han querido adelantarla cinco días antes del debate.

Este miércoles, los senadores de Junts ya votaron a favor de una moción en la que consideraban como "genocidio" el conflicto en Gaza.

El voto contrario de Vox y la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta impidieron su aprobación.

Sánchez ha ordenado llevar el texto al Congreso precisamente el 7-O, cuando se cumple el segundo aniversario de la masacre de Hamás, que asesinó a más de 1.200 judíos.

También es llamativo cómo el Gobierno ha acelerado la tramitación de este Real Decreto que se lleva al Congreso solo quince días después de su aprobación por el Consejo de Ministros, pese a que tenían hasta un mes para su convalidación.

La decisión parecía arriesgada, ya que no tenían los apoyos cerrados, pero los movimientos de las últimas horas, como la interceptación de la Flotilla, ha allanado el voto favorable de los postconvergentes.