"Estoy embarazada, vengo a por la rebaja en el alquiler": Madrid reconocerá al no nacido como 'miembro de la familia' en 2026

Isabel Díaz Ayuso va a convertir a Madrid en la primera región en reconocer los derechos de un no nacido como miembro de la unidad familiar.

Se trata de una iniciativa pionera que, según fuentes del Ejecutivo madrileño, va en la línea que se ha marcado de intentar fomentar la natalidad.

Tras la tramitación parlamentaria se dará vida a este derecho, único hasta ahora en España. Sólo Galicia ha dado un paso similar, pero limitado al ámbito de las familias numerosas.

Con este reconocimiento, una vez que el feto tenga latido, pasará a contar como miembro de la unidad familiar a efectos de ayudas y beneficios sociales.

Las ayudas serán similares a las que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar: alquiler de vivienda, becas para el estudio o comedor escolar.

A partir de 2026 podrá oírse en las oficinas de atención al ciudadano de Madrid algo como "estoy embarazada, vengo a por la rebaja en el alquiler".

Ahora bien, sólo el hecho de estar embarazada no da automáticamente el derecho a las ayudas.

Siguen siendo necesarios todos los requisitos que marca la Comunidad de Madrid, como no tener propiedades a nombre propio o disponer de nacionalidad española.

La novedad es que, al contar al futuro bebé como miembro de la unidad familiar, la renta se divide entre más y favorece el acceso a las ayudas.

Siguientes pasos

Según fuentes del Gobierno regional, el equipo de Ayuso espera que la ley sea aprobada en la Cámara antes del verano, lo que posibilitará que las familias puedan beneficiarse de este derecho el año que viene.

Según ha podido confirmar este diario, la aplicación de esta futura Ley se activará desde el momento en que se acredite el embarazo mediante un informe médico. Es decir, no valdrá un test de embarazo positivo, sino un informe de un ginecólogo en el que el feto ya tenga latido.

Desde entonces, el concebido pasará a contar como miembro de la unidad familiar a efectos de ayudas y beneficios sociales. Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero, podrán acceder de inmediato a las ventajas del título de familia numerosa.

La medida también se extenderá a las deducciones fiscales por gastos escolares en el IRPF, la exención de tasas o las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Para garantizar la eficacia de la norma en el ámbito tributario, la Comunidad modificará las disposiciones legales cuya gestión dependa del Ejecutivo autonómico.

¿21 semanas?

Fuentes de la Puerta del Sol explican que, en su origen, esta legislación pretendía considerar al no nacido miembro de la unidad familiar cuando el feto tuviera unas semanas determinadas de gestación.

La fecha que se manejaba eran las 21 semanas, el ecuador de un embarazo, pero finalmente se decidió no poner un límite.

"El concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar, porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas para llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia o tienes que ir solicitando escuelas, él está ahí", defendió la presidenta regional cuando anunció esta medida.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca reforzar su estrategia frente al envejecimiento poblacional, promover la natalidad y eliminar los obstáculos laborales, económicos y sociales que condicionan la decisión de tener hijos.

El Ejecutivo defiende, además, que se trata de un marco legal que reconoce y protege la maternidad desde el primer momento de la gestación.

Aun así, tendrá sus limitaciones, puesto que la normativa regional sólo reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar en las legislaciones y normas autonómicas.

Es decir, el Gobierno central va a seguir excluyendo al feto de las subvenciones que, por ejemplo, existen para las familias numerosas, como es el bono energético, por el que pueden reducirse parte de su factura de la luz.