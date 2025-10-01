La tele de Pablo Iglesias emitirá contenidos del canal oficial chino tras el encuentro de Podemos con líderes del PCCh

Canal Red, el medio dirigido por Pablo Iglesias, emitirá a partir de octubre contenidos de CGTN Español, la televisión internacional oficial de China.

El anuncio se produce apenas tres días después de la reunión entre Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero con dirigentes del Partido Comunista Chino.

En un comunicado, la tele de Iglesias informó este miércoles que incorporará programas e informativos de CGTN en su parrilla digital.

Se emitirán a mediodía y por la noche a través de YouTube, para acercar "una visión distinta de la habitual en los medios occidentales" en un "escenario geopolítico complejo" tras la "llegada de Trump a la presidencia de EEUU".

Los responsables del canal destacan también que en los últimos meses han abierto sede en México y reforzado su presencia en Latinoamérica.

Pablo Iglesias lanzó Canal Red en 2022 tras una campaña de micromecenazgo que recaudó más de 400.000 euros.

En marzo de 2023 inauguró oficialmente el medio, que opera como televisión por internet y que él mismo dirige. Desde entonces, ejerce como principal responsable de la línea editorial.

El exlíder de Podemos controla el canal a través de Melancolic Films SL, sociedad que asumió en mayo de 2023 tras el cese de Jaume Roures.

De este modo, Iglesias quedó como administrador único y con capacidad de decisión plena sobre el rumbo del proyecto.

Reunión con el PCCh

El anuncio coincide con la reciente cita de Iglesias, Belarra y Montero con dirigentes del PCCh en Madrid, donde, según Podemos, abordaron "los cambios internacionales y el panorama mediático".

Precisamente la semana anterior, Iglesias reclamó al Gobierno retirar las licencias a Atresmedia y Mediaset, acusando a estos dos grupos de mantener un "duopolio".

Esas licencias, a juicio del exvicepresidente, tendrían que recaer en "otra gente" para que haya más "pluralidad". "Que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha, salvo que pongas TVE".

La cita entre el PCCh y Podemos se produjo justo un mes después de que el CNI y el FBI, entre otros, acusasen a empresas de China de realizar ciberataques para espiar a gobiernos y sectores económicos críticos.

Influencia china en España

La relación de España con China ha cogido peso en los últimos meses y el gigante asiático ha obtenido un papel importante en términos de comercio internacional con el Ejecutivo de Sánchez.

Sobre todo, desde que se dio a conocer el contrato del Ministerio de Interior con la multinacional China Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales.

Estos contratos con Huawei no despertaron buenas sensaciones en el Centro Nacional de Investigación. Fuentes en activo del centro expresaron a EL ESPAÑOL su "desconfianza" hacia el conglomerado chino.

Asimismo, en mayo de 2024, una delegación del Partido Comunista Chino visitó Ferraz para reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ahora exsecretario de organización, Santos Cerdán, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE informó del encuentro con una breve nota de prensa en la que se indicaba que se abordaron "las relaciones bilaterales entre ambos países y los vínculos entre los dos partidos".

Santos Cerdán y María Jesús Montero reunidos con dirigentes del PPCh en mayo de 2024. PSOE

En la imagen difundida no aparecía Zapatero, aunque sí se mencionaba su participación. En ella figuraban el miembro del Buró Político, Yin Li, y el embajador en España, Yao Jing.

Según la nota, también asistieron otros siete representantes chinos, sin que se especificaran sus cargos.