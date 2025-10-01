Barcos israelíes se aproximan a la Flotilla en la zona de exclusión y Robles pide "responsabilidad" a los activistas

La Global Sumud Flotilla avanza hacia Gaza con ayuda humanitaria y ha entrado ya en la llamada zona de exclusión, controlada por Israel.

Tras un mes de travesía que arrancó en el puerto de Barcelona, las embarcaciones se encuentran este miércoles a menos de 100 millas náuticas de la costa gazatí.

El buque Furor de la Armada española, que escoltaba a los activistas desde aguas internacionales, se ha quedado fuera al recibir la orden de Defensa de no adentrarse en esa franja.

Las denominadas aguas de exclusión son un perímetro marítimo impuesto por Israel alrededor de Gaza. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha advertido de que interceptará cualquier embarcación que lo cruce, al considerarlo un área bajo su control militar.

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "responsabilidad" a los tripulantes, advirtiendo de que "sus vidas corren un enorme riesgo" al entrar en la zona de exclusión.

El Furor "evidentemente no va a entrar", ha dicho Robles, por lo que se mantendrá a la espera fuera del perímetro. Y sólo intevendrá si fuera necesario en labores de salvamento.

La Flotilla está compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios. Sus tripulantes, activistas como Ada Colau, Barbie Gaza o Greta Thunberg, aseguran que mantienen protocolos de seguridad y cámaras encendidas ante una posible intercepción en las próximas horas.

De hecho, en las últimas horas han denunciado una "operación intimidatoria" de un buque de guerra de Israel contra dos de sus barcos.

El capitán de una de las embarcaciones tuvo que llevar a cabo una "maniobra evasiva" para evitar una colisión.

"Nos queda un día y medio para llegar a Gaza, aunque hay riesgo de ser atacados o secuestrados", ha señalado Karim, un voluntario vasco del barco Meteque, en declaraciones a Efe.

El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado la misión como "yihadista" y "apoyada por Hamás". La Flotilla lo niega y subraya que su objetivo tiene un carácter humanitario.

"Nos llaman terroristas, pero llevamos alimentos y medicinas", afirman.

