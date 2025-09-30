"No hay nada, en esos correos no sale el nombre del presidente": la ministra portavoz desprecia el informe de la UCO

"Aquí no hay nada". La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha quitado importancia al último informe de la Guardia Civil que analiza 121 correos electrónicos enviados por Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que esos mensajes no aportan ninguna novedad. "Lo que vemos en esta información es lo que ya sabíamos. No hay nada", ha repetido.

La portavoz ha subrayado que los correos proceden de "una cuenta de Gmail" y que en ellos no aparece "el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno".

La instrucción judicial, en manos del magistrado Juan Carlos Peinado, "lleva un año y medio mutando, pero siempre con el mismo final: no hay nada que encontrar", ha criticado.

Alegría también ha destacado el escrito de alegaciones de la Fiscalía conocido este lunes. En él se descarta que exista un caso de malversación de caudales públicos, uno de los delitos que el juez Peinado mantiene en la causa.

121 correos

El informe de la UCO introduce matices respecto a la versión de la propia Begoña Gómez ante el juez. La esposa de Pedro Sánchez sostuvo que la ayuda de su asesora en Moncloa fue "puntual".

Sin embargo, los 121 correos analizados muestran una colaboración sostenida en el tiempo.

Se trata de mensajes intercambiados entre abril de 2021 y junio de 2024 con la Universidad Complutense de Madrid y con empresas como Reale, La Caixa, Indra, Deloitte o Mercadona.

La mayoría se refieren a gestiones de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez codirigía.

Entre los ejemplos, la UCO cita la coordinación de convenios con Fundación ONCE y Reale, o la intermediación para lograr una aportación anual de Google de 40.000 euros. En otro caso, la asesora buscó introducir cláusulas para que un máster dejara el 10% de beneficios a la cátedra.