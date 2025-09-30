El Gobierno de Sánchez "da la bienvenida" al "plan de paz" de Trump y Netanyahu para Gaza: "Hay que parar el sufrimiento"

El Gobierno español ha mostrado su respaldo al plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigido a poner fin a la guerra en Gaza. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, subraya "la propuesta de plan de paz norteamericano para acabar con la guerra en Gaza" y llama a las partes a comprometerse con el fin de la violencia.

España insta a "hacer todos los esfuerzos negociadores para poner fin a la guerra" y "reitera su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado". El Gobierno señala que la prioridad es evitar que el conflicto en Gaza se prolongue y seguir trabajando, junto a socios internacionales, para alcanzar una solución duradera.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Pedro Sánchez "da la bienvenida" a la propuesta y ha insistido en la necesidad de "poner punto final a tanto sufrimiento": "Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil".

El plan de 20 puntos anunciado este lunes por Trump y Netanyahu en la Casa Blanca contempla una hoja de ruta concreta. Entre los aspectos más relevantes está la garantía, por parte de Estados Unidos, de que Israel no ocupará ni anexionará Gaza. Washington ha asegurado que su propuesta no implica la consolidación de un control israelí en la Franja, abriendo la puerta a un futuro Estado palestino. Esta línea de trabajo encaja con los objetivos españoles en el proceso de paz.

La posición de España es firme: "El Gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados". El Ministerio de Asuntos Exteriores vincula la viabilidad del plan norteamericano a la premisa de que "dos Estados vivan en convivencia, respeto y seguridad", un modelo largamente defendido por Madrid en foros internacionales y dentro de la UE.

El comunicado insiste en la necesidad de "liberación de todos los rehenes" y reitera la exigencia de que la ayuda humanitaria llegue a la población civil de Gaza de forma inmediata y sin restricciones. El Gobierno español subraya la importancia de detener el sufrimiento en la Franja, que "ya ha durado demasiado".

Dos Estados

La propuesta de Trump y Netanyahu llega en un momento de bloqueo diplomático y recrudecimiento de la violencia. El texto presentado incluye mecanismos para supervisar el cumplimiento de un alto el fuego y la retirada progresiva de fuerzas armadas, con especial énfasis en la protección de la población civil. Una de las claves del plan es el compromiso internacional para "no dejar a Gaza aislada", según las palabras recogidas en el comunicado español.

España ha reiterado ante sus socios europeos y la ONU la necesidad de una solución negociada e inclusiva. Para el Gobierno, cualquier acuerdo debe partir de hechos concretos: el reconocimiento de los "dos Estados", la renuncia a la ocupación y la protección de los derechos de los palestinos. El respaldo al plan de Washington se entiende desde la lógica de impulsar "la convivencia, el respeto y la seguridad", y de facilitar la construcción paulatina de un Estado palestino soberano bajo supervisión internacional.

El Ministerio de Exteriores pide a Israel y a las autoridades palestinas "comprometerse con el fin de la violencia". España insiste en que ningún actor debe obstaculizar el envío de ayuda ni condicionar el alto el fuego. La prioridad del Ejecutivo de Sánchez es "detener el sufrimiento" y "avanzar hacia una paz duradera". El comunicado concluye recordando que Madrid seguirá colaborando activamente en todas las iniciativas multilaterales dirigidas a estabilizar Oriente Medio.

El plan de paz presentado este lunes aún debe ser debatido y ratificado por las partes implicadas. España seguirá desplegando su diplomacia para lograr que la propuesta se traduzca en avances reales sobre el terreno. El Gobierno mantiene "su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria", como elementos ineludibles para la pacificación de Gaza.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el plan por abrir "una vía realista". "Sin Hamás, sin anexiones, con apoyo de los países árabes y un gobierno tecnocrático palestino. Un futuro en paz es posible", ha señalado el líder del PP.