"Lo consulté con mi familia", Begoña Gómez y las otras ocho personas con cuya opinión ha podido contar Sánchez

"Lo he hablado con mi familia y mi partido". Con esta frase, Pedro Sánchez confirmaba en una entrevista con Bloomberg que tiene la determinación de volver a presentarse a las elecciones en 2027.

No es la primera vez que Sánchez se apoya en su círculo más cercano. En 2024, cuando salió a la luz la imputación de su esposa, publicó una carta en la que reconocía estar "profundamente enamorado" y anunciaba un periodo de reflexión para valorar "si merecía la pena" continuar.

Durante esos días, se recluyó en la Moncloa junto a Begoña Gómez y, tras insinuar su retirada —llegando incluso a visitar al Rey en la Zarzuela— anunció que regresaba "con más fuerza si cabe".

Ella es su primera opción a la hora de consultar cualquier decisión.

Su esposa se ha convertido en uno de sus principales pilares, incluso cuando parecía que su carrera política tocaba fondo. Siempre lo ha apoyado para seguir adelante.

Tras su destitución como secretario general del PSOE, tras el turbulento Comité Federal de 2016, Sánchez viajó a California, a la zona de Santa Mónica, para tomar distancia y reflexionar.

Le acompañaron su pareja y sus dos hijas, entonces eran unas niñas. Hoy ya están en la universidad. Ellas son la segunda y tercera personas a las que ha consultado.

Ainhoa, la mayor, tiene 20 años; Carlota, la pequeña, 18. Durante esos días de retiro y suspense monclovita solo estuvo acompañado de la benjamina, ya que la primogénita estudia Psicología en Suiza.

La cuarta y quinta consulta es lógico que la realizase a quienes siempre le han respaldado: sus padres. Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez Castejón, suelen estar presentes en las tribunas de invitados durante sus discursos de investidura.

Su padre dirige actualmente una empresa de embalaje industrial, mientras que su madre fue funcionaria de la Seguridad Social. Proceden de una familia de clase media-alta que nunca pasó penurias.

Sánchez cuenta además con un hermano: David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra. Comparten un timbre de voz muy similar, como se pudo comprobar en su interrogatorio ante la juez Beatriz Biedma. Él y su mujer son la sexta y séptima posibles consultas.

El autor de la ópera La danza de las chirimoyas está imputado por presuntas irregularidades en su contratación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Asegura haber encontrado el puesto navegando por Internet, aunque no ha explicado satisfactoriamente ni por qué buscó alquilar una casa en Badajoz antes de que le dieran la plaza, ni cómo pudo después residir en Elvas (Portugal) y, al mismo tiempo, acudir a su puesto de trabajo.

También permanece la incógnita sobre si David Sánchez llegó a vivir en la Moncloa, como sostienen varias informaciones publicadas por El Debate.

La esposa de Azagra es Kaori Matsumoto, una japonesa con quien tiene una hija. La niña ha cumplido ya tres años. Matsumoto, abogada, realiza trabajos para la ONU relacionados con el crimen organizado.

La familia política del presidente es aún más extensa.

Su suegra, María Fernández, falleció hace años. Su suegro, Sabiniano Gómez, falleció en 2024 tras una caída. Durante años dirigió un imperio de saunas y prostíbulos.

Sánchez también vivió en los hogares que el padre de su mujer compró para ella. Tanto en Madrid como en Pozuelo.

Pero Sabiniano no estuvo solo en sus negocios. Le acompañaron sus hermanos Enrique Gómez, Conrado Gómez Serrano e Isaías Gómez Serrano, algunos con prostíbulos femeninos. De estos, solo dos siguen vivos aunque son muy mayores.

La octava y novena personas a las que pudo confiar sus intenciones son su cuñado y la mujer de este. Sánchez mantiene relación con Miguel Ángel Gómez, vinculado profesionalmente al cine y la televisión, especializado en efectos visuales.

Poco después de llegar a la Moncloa, Sánchez utilizó un helicóptero oficial y posteriormente un coche oficial para asistir a su boda, celebrada en Aldeanueva de Cameros, un pequeño pueblo de La Rioja.

El entonces recién investido presidente fue la sensación de aquella ceremonia.

Y si Sánchez tiene una cuñada japonesa, Begoña tiene una cuñada holandesa con orígenes africanos que estudió su carrera en Madrid. No puede ser más cosmopolita la familia. Fayette Proper la mujer de Miguel Ángel Gómez es interiorista.

Ahora, siete años después de aquella boda, su esposa está imputada por cinco delitos. Su hermano también se enfrenta a la justicia. Los negocios de su familia política están bajo sospecha.

Si se les preguntara a Begoña Gómez y David Sánchez, probablemente le animarían, como ya hicieron en ocasiones anteriores. No en vano, necesitan todo el apoyo de la Fiscalía ante los procesos judiciales que se avecinan.

Incluso Isabel Díaz Ayuso ha insinuado que Sánchez podría recurrir al indulto si fuera condenado. Todo, por la familia.