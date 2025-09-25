En el día en el que el juez Juan Carlos Peinado decretaba que será un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez si su presunto delito de malversación de fondos públicos llega a juicio, el esposo de la acusada ya emitió su veredicto.

Según Pedro Sánchez, "la verdad se abrirá paso". Y "la verdad es que mi esposa y mi hermano son inocentes". Preguntado expresamente sobre si "hacen política" Peinado o Beatriz Biedma, la juez que mandó esta semana a David Sánchez al banquillo, el presidente, esta vez, calló.

"Ya lo he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio", se limitó a contestar. "Defendemos la verdad, y la verdad se impondrá, mi mujer y mi hermano son inocentes".

Pero sí añadió un matiz, esta vez en forma de advertencia a los periodistas.

Tanto a los que le preguntaban en Nueva York como a los que, desde España, siguen publicando noticias que le incomodan sobre los casos de presunta corrupción que le cercan: "Espero que cuando eso suceda y la Justicia lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tienen hoy las cosas que hace el juez Peinado".