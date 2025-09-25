-
Sánchez emite su veredicto tras las decisiones judiciales: "Toca defender la verdad. Mi hermano y mi mujer son inocentes"
En el día en el que el juez Juan Carlos Peinado decretaba que será un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez si su presunto delito de malversación de fondos públicos llega a juicio, el esposo de la acusada ya emitió su veredicto.
Según Pedro Sánchez, "la verdad se abrirá paso". Y "la verdad es que mi esposa y mi hermano son inocentes". Preguntado expresamente sobre si "hacen política" Peinado o Beatriz Biedma, la juez que mandó esta semana a David Sánchez al banquillo, el presidente, esta vez, calló.
"Ya lo he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio", se limitó a contestar. "Defendemos la verdad, y la verdad se impondrá, mi mujer y mi hermano son inocentes".
Pero sí añadió un matiz, esta vez en forma de advertencia a los periodistas.
Tanto a los que le preguntaban en Nueva York como a los que, desde España, siguen publicando noticias que le incomodan sobre los casos de presunta corrupción que le cercan: "Espero que cuando eso suceda y la Justicia lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tienen hoy las cosas que hace el juez Peinado".
Feijóo se reúne este jueves en Baleares con sindicatos policiales y guardias civiles para tratar la crisis migratoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este jueves en Formentera con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para "tratar la crisis migratoria", un encuentro en el que estará acompañado por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
El problema migratorio ha ocupado el foco mediático en las últimas semanas y, de hecho, Prohens ha asegurado públicamente que en las islas están "desbordados" y que ya no hay "centros ni profesionales para atender" a los menores migrantes.
Hace unos días, Prohens señaló que al Gobierno de Pedro Sánchez "les da igual" la situación del sistema de protección de menores de Baleares, ya que, según dijo, mientras siguen llegando menores migrantes a las islas, solo se ha recibido la notificación de la propuesta de traslado de los dos primeros menores procedentes de Canarias del reparto "impuesto" por el Ejecutivo.
La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machista.
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.
Martínez Perza comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Sánchez se presentará a la reelección en 2027: "Ya lo he hablado con mi familia y el partido"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha destacado.
Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Bloomberg realizada en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.
Cuestionado por si se presentará a las elecciones generales de 2027, Sánchez ha respondido con contundencia: "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido".
Dicho esto, Sánchez ha restado importancia a los sondeos que le sitúan por detrás de PP y dan una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox, a la vez que se ha mostrado confiado en que podrá seguir gobernando otros cuatro más tras agotar la actual legislatura.
"Las encuestas son las encuestas", ha enfatizado el presidente del Gobierno, quien ha lamentado que partidos de centroderecha "estén copiando no sólo la forma de hacer política de la extrema derecha, sino también su contenido", como en la relación de migración con la inseguridad
