Pedro Sánchez se presentará a la reelección en 2027: "Sin duda lo haré. Ya lo he hablado con mi familia y con el PSOE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este miércoles quese presentará a la reelección en los comicios de 2027 tras haber hablado con su familia y con el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha destacado.

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Bloomberg desde Nueva York en el marco de la semana de alto nivel de la ONU.

Ya este fin de semana, en un acto en Cataluña, aseguró que seguirá "sin fecha de caducidad hasta 2027 y más allá" porque "el permiso no me lo dan las clases altas, me lo da la gente con su voto".

Preguntado por si se presentará a las elecciones generales de 2027, Sánchez ha respondido rotundo: "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido".

Dicho esto, Sánchez ha restado importancia a los sondeos que le sitúan por detrás del PP y dan una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox, a la vez que se ha mostrado confiado en que podrá seguir gobernando otros cuatro años más tras agotar la actual legislatura.

"Las encuestas son las encuestas", ha enfatizado el presidente del Gobierno, quien ha lamentado que partidos de centroderecha como el PP "estén copiando no sólo la forma de hacer política de la extrema derecha, sino también su contenido", como en la relación de inmigración con la inseguridad.

"Mi mujer y mi hermano son inocentes"

También desde Nueva York y en rueda de prensa tras participar durante esta semana en 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez ha reiterado su convencimiento de que su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez "son inocentes" y espera que cuando esta inocencia se demuestre tenga la misma repercusión mediática que las actuaciones que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad se impondrá" , ha dejado claro.

Al ser preguntado por la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación se ha limitado a decir que "la interpretación se la dejo a ustedes". "Creo que pueden sacar las conclusiones que consideren sobre lo conocido hoy", ha añadido.

Por último, ha contestado a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles dijo que Sánchez no se merece el acta de diputado, subrayando que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, "no él con sus insultos".