Espinosa de los Monteros presenta un plan reformista en el que puedan converger las derechas: "El escollo es Sánchez"

"Atenea nace para recuperar la confianza, un nuevo milagro español es posible". La plataforma de ideas presentada este jueves en Madrid por su presidente, Iván Espinosa de los Monteros, pretende ser "ambiciosa" en planes, en discurso, y lo es en personal de base, aglutinando "todo lo que no es izquierda"

Aunque niega tener ambición de colarse entre dos partidos, "y mucho menos a acomodarse en uno de ellos", Espinosa sí dijo tener claro que a lo que viene es a hacer política. "El principal obstáculo es el Gobierno, y la principal esperanza, un Gobierno nuevo".

A Pedro Sánchez sólo lo citó, como "desgracia", en la primera frase de su discurso.

Y aunque cada párrafo de su alocución a los más de 400 invitados presentes rezumaba "optimismo", la clave de su argumentación fue que el presidente es un escollo doble: primero, para España; y luego, para el entendimiento de quienes "están llamados a propiciar un nuevo Gobierno en un futuro cercano".

Para ellos, advirtió de que el primer cambio que deben abordar, como "oposición al sanchismo" es un "cese de hostilidades" entre el PP y Vox.

A ésos sí que evitó nombrarlos, salvo cuando hizo presentaciones de agradecimiento.

Porque como Espinosa da por hecho que, "o pasa algo inesperado", o ese nuevo Gobierno necesitará "dos partidos apoyándolo... les guste o no", su think tank pretende cubrir un hueco que hoy no se dejan ni las izquierdas a las derechas, ni las derechas entre sí.

"Es normal que estén en el día a día", admitió. "Los partidos son necesarios, pero la contienda y la polarización no les deja tiempo para pensar en el futuro, en ideas reformistas ambiciosas a largo plazo".

Y para eso, ofrece su plataforma. Para que en las ideas que produzca puedan converger todas las derechas. "Porque creo que, como mucho en dos años, todos deseamos que tengamos un nuevo Gobierno, y que lo presida alguien diferente al actual".

Cuando gobierne ese otro, "lo primero que tendrá que hacer, al llegar a la Moncloa, es un decreto urgente para el desmontaje de todo el andamiaje político e ideológico que ha dejado el 'sanchismo'", dijo en una expresión muy similar a las que últimamente reclama Alberto Núñez Feijóo.

"Medidas inmediatas para recuperar el Estado de derecho", argumento que había centrado el primer debate público de Atenea, entre el magistrado Luis Sanz Acosta, de la Audiencia Provincial de Madrid, los miembros del board, Manuel Llamas (ex presidente de Juan de Marina), y Lupe Sánchez.

"Porque sin eso, no hay nada", advirtió. "Pero una vez hecho eso, ese nuevo gobernante necesitará una agenda reformista, claramente definida y muy ambiciosa", que Atenea aspira a producir.

Porque, "si de verdad lo que importa es España, y no el pequeño interés particular" de cada uno, advirtió, "tenemos que ser un poco más generosos unos con otros".

El Vox 'original'

Todo empezó hace un año, confesaba después Espinosa de los Monteros, entre vinos y abrazos de los invitados. La editorial Almuzara le pidió un libro, y él decidió hacerlo "en clave prospectiva, mirando al futuro, buscando optimismo".

Esa reflexión acabó reflejada en las 256 páginas de España tiene solución; Hacia un futuro brillante y próspero... y en la página de agradecimientos. "Pedí ayuda a tanta gente, que pensé que no podía quedarse en un libro, sino que podíamos servir para algo. Hoy está todos aquí".

José Ramón Bauzá (ex de PP y Cs) y Javier Ortega Smith (Vox), en la presentación de Atenea. ADP

Aquí es esta especie de think tank que se autodefine como "plataforma de ideas para el futuro de España, de corte liberal-conservador". Dijo que el germen lo pagan él y sus socios de la junta directiva.

Que sí, que comprende "el escepticismo", dada la magnitud de su ambición. Pero que ni cobrará nadie un céntimo ni se aceptará financiación pública o menos de algún partido.

"Será difícil embarcar a suscriptores y socios", admitió mientras señalaba al personal habilitado para "recoger los datos de quien quiera hacerlo". Pero ésa será una "seña de identidad para ser independientes", proclamó.

Porque, de hecho, esa independencia debe ser "la vía para poder atraer a los mejores".

El acto, celebrado en el Colegio de Arquitectos, fue masivo. Y reunió a gentes del PP, del viejo Cs e incluso alguno del presente de Vox.

El partido en el que aún milita ha expresado con un despreciativo silencio, y una total ausencia de líderes, su poco gusto por la iniciativa. Pero Javier Ortega Smith e Inés Cañizares sí hicieron acto de presencia, sentados en filas de honor.

Organizando el tráfico de invitados y ubicando a la prensa en el salón de actos estaba otro fundador de Vox, Víctor Sánchez del Real. Y siempre cerca de Espinosa de los Monteros, su esposa, Rocío Monasterio, también implicada en el germen de la formación

Si abriendo el foco a las segundas filas se localizaba a Alejo Vidal-Quadras, en el pasado líder del PP en Cataluña y luego cofundador de Vox... ya sólo faltaba Santiago Abascal, entre aquel núcleo duro que lanzó ese partido, como evolución de Denaes.

De hecho, se presentó en el acto a Ricardo Garrudo como vicepresidente de Atenea. El mismo que lanzó en 2006, de la mano de Abascal, la Fundación en Defensa de la Nación Española (Denaes).

PP, Cs... y Aldama

De la cúpula popular anunciada, finalmente se ausentó Miguel Tellado. El secretario general popular se quedó, según su entorno, trabajando en su despacho "preparando la cumbre de presidentes" del PP, este fin de semana en Murcia. Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo sí se dejaron ver, también ubicados cerca de los focos. Junto a Guillermo Mariscal.

Víctor de Aldama y Dani Esteve, a su llegada a la presentación de la plataforma Atenea, de Iván Espinosa de los Monteros. EP

Tal vez que entre los invitados estuvieran Daniel Esteve, líder de Desokupa, y el empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo e investigado por un fraude millonario en el caso Hidrocarburos, explicara la ausencia sobrevenida del número dos de Feijóo.

Atenea nace negando que sea o quiera ser un partido político. Y en su consejo de administración cuenta con empresarios, y profesionales de muchos campos. Pero también líderes políticos hoy descabalgados, sobre todo, procedentes de Ciudadanos.

Así, José Ramón Bauzá (expresidente de Baleares con el PP y exeurodiputado con Cs), Pablo Cambronero (exdiputado por Cs) o Fran Hervías (también parlamentario e incluso secretario de Organización de la formación liberal) no sólo trabajan desde hace meses junto a Espinosa de los Monteros. Es que tienen asiento en la directiva de la fundación.

Atenea impulsará, esencialmente, la creación de informes con "propuestas concretas para regenerar España". Entre los colaboradores estarán también Marcos de Quinto o Daniel Lacalle, quienes también estacaron entre la concurrencia.

Pero también organizará cursos de verano, los premios Españoles ejemplares y una serie de clubes de debate "por toda España", gracias a una estructura de delegados provinciales. "Se trata de proponer optimismo, porque lo tenemos todo para ser un gran país".