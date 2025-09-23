Sánchez defiende en EEUU la libertad de expresión que ataca en España: "Sin voz libre, una sociedad desaparece"

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este lunes su política progresista, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y los beneficios de la inmigración, frente a las posiciones que encarnan el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Sánchez intervino en la Universidad de Columbia en uno de los primeros actos de su agenda en Nueva York con motivo de su participación en diversos eventos en el marco del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Sin citar a Trump explícitamente, Sánchez expuso una serie de prioridades de su Gobierno que chocan con las políticas del presidente estadounidense. Entre esas prioridades el presidente defendió una economía abierta y justa, un orden internacional basado en reglas y la fortaleza de las sociedades abiertas. Respecto a este último punto, Sánchez destacó la importancia de defender las libertades democráticas como salvaguarda frente a la tiranía.

Atesorad y defended la libertad de expresión.



Sin voz libre, una sociedad desaparece.



Las sociedades abiertas viven de la palabra, las creencias y la participación. Perder la libertad de disentir es abrir la puerta a la tiranía. Solo una democracia real las hace prosperar. pic.twitter.com/IquH8zZ1ei — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 22, 2025

"Cuando se silencia la voz libre de una sociedad, esa sociedad está destinada a morir", ha defendido Sánchez esta madrugada en Columbia, invitando a los estudiantes y académicos presentes a apreciar y defender la libertad de expresión.

"Oponeos a cualquier intento de suprimirla. Porque si perdemos la libertad de discrepar con el poder, estaremos sembrando las semillas de la tiranía", ha subrayado, alertando contra la manipulación del debate público, la desinformación, la incitación al odio o el intento de socavar las instituciones democráticas.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en la importancia de que el poder no se concentre en las manos de unos pocos, sino que se distribuya en instituciones transparentes, responsables y que rindan cuentas, y ha animado a las nuevas generaciones, a "los líderes del mañana", a defender con convicción los principios y valores que definen a la humanidad.

Conviene recordar que hace justo un año Sánchez pidió en la ONU crear un foro mundial contra las 'fake news'. El presidente defendió en aquella ocasión su llamado Plan de Acción para la Democracia —su proyecto contra lo que él mismo bautizó como la "máquina del fango"— como el principal avance de España en este sentido, "en línea con la regulación europea".

En España, Sánchez siempre se ha referido a las noticias sobre corrupción que le afectan a él o a su familia como 'fake news'. De esta forma evita dar explicaciones sobre las informaciones que tienen que ver con su mujer, Begoña Gómez, o con su hermano, David Sánchez. O lo publicado por el ESPAÑOL respecto a las saunas de las que era propiedad su suegro y que eran administradas por su esposa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.