-
El Gobierno crea el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo para estas políticas
El Gobierno ha creado el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo para las políticas estatales en esta materia cuya finalidad es la de asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y en el desarrollo de las mismas.
El consejo, será por tanto, el órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda, según consta en la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estará integrado por personas en el ámbito científico, técnico y académico, que podrán ser propuestas por asociaciones empresariales; sindicales; del tercer sector y de la economía social; colegios profesionales; entidades financieras, o expertos en la materia, así como del ámbito universitario y de la investigación.
Adscrito a la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, estará presidido por una persona titular del Ministerio.
Formarán parte de él también ocho representantes de las entidades del tercer sector y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el derecho a la vivienda o con la promoción y gestión pública de la misma; un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas y dos de las organizaciones empresariales.
También contará con dos integrantes de asociaciones de la propiedad urbana en el ámbito estatal; uno de las entidades financieras; cinco de organizaciones profesionales relacionadas con el ámbito de la vivienda y seis profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación.
-
Izquierda Unida insta a Sánchez a presentar presupuestos para "desnudar" a las fuerzas que los rechacen
El líder de IU, Antonio Maíllo, apoya que Pedro Sánchez presente los presupuestos generales del Estado de 2026, aun a riesgo de que no sean aprobados, porque el trámite permitirá "desnudar" a "quienes se opongan a ellos" desde la izquierda y se suman a una "estrategia de derribo" que "abre paso al fascismo".
El dirigente de la federación subraya en el borrador del informe político que presentará este sábado a la coordinadora federal de Izquierda Unida que, aunque las cuentas públicas se presentan para ser aprobadas, si no fuera así, el Gobierno debería mantenerse en todo caso, y además la votación parlamentaria sería muy reveladora.
"Es hora de descubrir a quienes están con el Gobierno y a quienes se unen a la estrategia de derribo abriendo el paso al fascismo", sostiene el coordinador general, sin citar a ningún partido en concreto pero en un momento en que los votos de Junts son claves, y con Podemos extremadamente crítico con el Gobierno de coalición.
-
Junts comunica al PSOE que no apoyará los Presupuestos tras la cumbre entre Puigdemont y Zapatero en Suiza
Junts ha comunicado este jueves al PSOE que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno de Pedro Sánchez si los socialistas no cumplen los acuerdos que tienen pendientes.
Así lo han confirmado a la agencia Efe fuentes cercanas a la negociación, después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, se haya reunido en Suiza con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en pleno debate sobre las próximas cuentas públicas estatales.
Según las fuentes consultadas, Junts ha trasladado al PSOE que no piensa apoyar el proyecto presupuestario que presente el Gobierno si antes Sánchez no cumple los compromisos que ha ido adquiriendo en esta legislatura con la formación que preside Puigdemont.
Entre estas cuestiones se encuentra la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que ni siquiera empezará a tramitarse la próxima semana en el Congreso después de que Podemos haya rechazado el texto por su carácter "racista".
PSOE y Junts acordaron el pasado marzo una ley que delegaría en la Generalitat la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros o que los Mossos pasarían a controlar la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas".
-
La fiscal Dolores Delgado puesta por retomar la jurisdicción universal para acabar con la impunidad de Israel en Gaza
La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha defendido este jueves la necesidad de retomar la jurisdicción universal para investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza por Israel.
Delgado ha afirmado en una entrevista en el Canal 24 Horas, que España suscribe numerosos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y que, por ello, es "un deber" cumplir con esas obligaciones internacionales.
"La justicia puede hacer algo: cumplir con esos convenios, investigando estas graves violaciones, obteniendo material probatorio y ponerlo a disposición de los tribunales internacionales que están investigando estos hechos", ha subrayado después de que la Fiscalía haya anunciado que investigará violaciones de derechos humanos en Gaza que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.
En este sentido, Delgado ha afirmado que las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, -quien este miércoles dijo que "la Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división- deben ser incluidas en la investigación.
"Pueden constituir elementos para determinar qué está ocurriendo. Hablamos de la intencionalidad de destruir a un grupo y de que puede haber una posibilidad económica detrás de los crímenes contra la humanidad", ha comentado.
Política