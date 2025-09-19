El Gobierno ha creado el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo para las políticas estatales en esta materia cuya finalidad es la de asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y en el desarrollo de las mismas.

El consejo, será por tanto, el órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda, según consta en la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estará integrado por personas en el ámbito científico, técnico y académico, que podrán ser propuestas por asociaciones empresariales; sindicales; del tercer sector y de la economía social; colegios profesionales; entidades financieras, o expertos en la materia, así como del ámbito universitario y de la investigación.

Adscrito a la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, estará presidido por una persona titular del Ministerio.

Formarán parte de él también ocho representantes de las entidades del tercer sector y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el derecho a la vivienda o con la promoción y gestión pública de la misma; un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas y dos de las organizaciones empresariales.

También contará con dos integrantes de asociaciones de la propiedad urbana en el ámbito estatal; uno de las entidades financieras; cinco de organizaciones profesionales relacionadas con el ámbito de la vivienda y seis profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación.