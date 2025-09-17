Bendodo reta a Montero a decir si adjudicó administraciones de lotería a la 'trama Koldo' y a pronunciarse por la sauna Adán

El Congreso ha sido escenario este miércoles de un nuevo rifirrafe entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario del PP Elías Bendodo, durante la sesión de control al Gobierno.

El dirigente popular ha aprovechado su turno para preguntar a Montero si "pone la mano en el fuego por el presidente de Loterías —Jesús Huerta Almendro—, y si no le han adjudicado a los miembros de la trama alguna administración de Lotería".

Jesús Huerta Almendro fue director general de Presupuestos en Andalucía (2015-2018) cuando Montero era consejera de Hacienda de la Junta.

"Usted pone la mano en el fuego por sus colaboradores y se ha achicharrado las dos", le ha espetado Bendodo.

La pregunta de Bendodo hacía referencia a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, señalado por la UCO como el nexo corruptor de la red de Koldo García.

En una entrevista en Telecinco, Aldama aseguró que Montero entregaba "a dedo" administraciones de Lotería a amigos, según lo que le habría comentado el propio Koldo.

El comisionista, imputado en el Tribunal Supremo junto al exministro José Luis Ábalos, sostuvo que "en el entramado que tenían Santos Cerdán y Koldo había otra serie de ministros", citando a la actual vicepresidenta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control, este miércoles en el Congreso. Efe

El dirigente popular también ha acusado al Gobierno de estar rodeado de "corrupción y prostitución".

"¿Con qué cara van a mirar ustedes a las mujeres españolas? ¿Con la de Ábalos, con el tito Berni o con las saunas Adán?", en referencia a los negocios de la familia política de Sánchez.

Sin respuesta

La interpelación de Bendodo, sin embargo, no ha encontrado una respuesta por parte de Montero.

La ministra se ha ceñido a la pregunta que figuraba en el orden del día, en la que el PP le pedía valorar si estaba "orgullosa de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda".

"Me voy a atener a la pregunta registrada", ha señalado Montero.

"No puede un grupo parlamentario formular una pregunta y luego cambiarla. Lo que se me había planteado era si me siento orgullosa de mi actuación".

Lo que ha sucedido este miércoles es una táctica habitual. La oposición tiene que mandar las preguntas al Gobierno por escrito para que se incluyan en el orden del día del Pleno.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los diputados cambian su pregunta a la hora de formularla porque hay algún asunto de actualidad que les interesa más que aquello que habían dejado por escrito.

Cuando la oposición cambia de pregunta y el Gobierno no quiere responder, el presidente o los ministros suelen ceñirse a dar una respuesta a la pregunta que tenían por escrito y de la cual ya tenían la respuesta preparada.

Según Montero, Bendodo ha cambiado la pregunta en el último momento porque el PP andaluz "está nervioso" tras el mitin en Málaga, donde Sánchez la arropó.

Según ha dicho, la oposición "se ha asustado" y trata de "restar importancia" a ese acto.

En su réplica, la vicepresidenta ha defendido su gestión tanto en Hacienda como en la Consejería de Sanidad de Andalucía.

Ha asegurado que con el PSOE en la Junta "nunca estuvo mejor la sanidad", con "citas médicas n menos de 48 horas" y "avances en investigación biomédica".

“Mi gestión sanitaria es un aval que me acompañará siempre”, ha sostenido Montero, frente a las críticas de Bendodo, que le ha reprochado que durante su etapa se perdieran 7.773 profesionales, según la Cámara de Cuentas andaluza.

Montero ha respondido recordando los casos judiciales que han afectado a los responsables económicos del PP, como Rodrigo Rato o Cristóbal Montoro.

"Los equipos económicos del PP han acabado siempre investigados o en prisión", ha replicado.