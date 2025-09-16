RTVE y el PSOE endurecen su postura con Israel: presionan a Eurovisión y llaman al boicot del festival gay Brava en Madrid

El Gobierno eleva la presión contra Israel. RTVE propondrá retirar a España de Eurovisión 2026 si el país hebreo participa y, en paralelo, el PSOE ha pedido boicotear el festival Brava de Madrid por los vínculos de su promotora con el fondo israelí KKR.

El presidente de RTVE, José Pablo López, llevará este martes al Consejo de Administración la propuesta de que España no compita en Eurovisión si Israel sigue en el certamen.

De aprobarse, España sería el quinto país en amenazar con retirarse, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

RTVE se alinea así con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en los últimos días ha defendido que "no se puede normalizar" la presencia de Israel.

Pedro Sánchez ya había planteado en mayo la exclusión de Israel de Eurovisión, como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania en 2022. España participa de forma ininterrumpida desde 1961.

La propuesta de RTVE llega justo después de los altercados en La Vuelta ciclista este fin de semana. La etapa final en Madrid se vio interrumpida el domingo por protestas propalestinas, que se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos.

Precisamente este mismo lunes Pedro Sánchez celebró lo ocurrido y mostró su "profunda admiración" a los manifestantes. En la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, Sánchez pidió que "esas manifestaciones" crezcan "por otras partes del mundo", hasta que cese la "barbarie". Mientras tanto, aseguró el presidente, Israel no debe estar en ninguna competición internacional más. Sánchez pide que se expandan por el mundo protestas como la de La Vuelta: "España es hoy la que salva el honor de Europa" Sánchez cree que este sentir lo comparte una inmensa mayoría de los ciudadanos, independientemente de lo que voten, que "están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional", "menoscabado", dijo, por Israel.

Festival Brava

En paralelo al debate en RTVE, el PSOE también ha puesto el foco en el festival Brava, que se celebra este fin de semana en Torrejón de Ardoz. El secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez, hizo un llamamiento a boicotearlo por sus vínculos con Superstruct, propiedad del fondo israelí KKR.

⚠️ Por compromiso y rechazo al genocidio palestino, no asistiré al Festival Brava.



El evento depende de Superstruct, propiedad del fondo estadounidense KKR, inversor en empresas con vínculos a asentamientos ilegales en Palestina.



Ante esta barbarie, no cabe la equidistancia.… — Víctor Gutiérrez (@victorg91) September 15, 2025

"Por compromiso y rechazo al genocidio palestino, no asistiré al Brava", escribió este lunes en X el diputado socialista. Defendió que "ni la música ni el deporte deben servir para blanquear crímenes" y que "decir no al genocidio también es decir no a los negocios".

El Brava, con artistas como Chanel, Anastacia, La Casa Azul u Ojete Calor, es un referente dentro de la comunidad LGTBI.

El debate sobre el vínculo entre festivales y el fondo KKR estalló en junio, cuando se produjeron llamadas al boicot en Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest o el Arenal Sound.

Algunos artistas, como Residente, Judeline o Samantha Hudson, se retiraron en protesta por la relación con KKR.

En junio, Superstruct Entertainment, promotora de estos eventos, emitió un comunicado en el que se declaró "horrorizada" por la guerra y pidió un "fin inmediato" al conflicto en Gaza e Israel.

En ese texto, la compañía defendió que los festivales "se gestionan de forma independiente a sus propietarios", que los beneficios se reinvierten en la mejora de los eventos y que su propósito es "crear experiencias musicales que unan a las personas". El responsable LGTBI del PSOE anima a boicotear un festival reivindicativo gay porque lo gestiona una compañía israelí

En el caso de Sónar, hasta 28 artistas decidieron cancelar su participación por la relación de la promotora con el fondo KKR, lo que obligó a modificar todo el cartel.

A pesar de la polémica, los grandes festivales españoles no han visto reducida su afluencia en 2025. El Viña Rock de Villarrobledo reunió en mayo a 240.000 personas, el Sónar batió récords con 154.000 asistentes y el Resurrection Fest atrajo a más de 140.000 seguidores de rock y metal.