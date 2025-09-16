El Gobierno habla de "clamor popular" para sancionar a Israel y dice que a Feijóo y al PP "les perseguirá" su posición

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría este martes tras el Consejo de Ministros. Efe

El Gobierno considera que hay un “clamor popular” para que se extiendan las medidas de boicot a Israel por el genocidio de Gaza, especialmente a competiciones deportivas y eventos culturales.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en la necesidad de adoptar estas medidas y ha reafirmado la posición del Ejecutivo de apoyo al boicot del final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España el pasado domingo en Madrid.

Frente a esa posición, la portavoz ha situado lo que considera excusas del PP de Alberto Núñez Feijóo “para no condenar la masacre, lo que le perseguirá toda su vida política”.

Añadió que “no es ignorancia, es mala fe” por parte del principal partido de la oposición.

“La ciudadanía española ni se calla ni se esconde”, ha asegurado la portavoz, dando por hecho que la posición del Gobierno tiene respaldo mayoritario.

¿Qué pasará en el Mundial de 2026?

Una encuesta del Instituto Elcano lleva por encima del 80% el rechazo al genocidio y Moncloa entiende que tiene apoyo para insistir en ese discurso y busca la contradicción interna del PP y sus dudas en la condena.

Alegría, responsable de deportes, ha instado “a los organismos internacionales a que adopten una decisión: si se continúa dando normalidad o si se opta por adoptar una decisión similar a la de 2022 con Rusia por la invasión de Ucrania. El deporte no es una isla independiente del mundo real y se están arrasando derechos humanos”.

Sin embargo, la ministra no ha precisado hasta dónde llegará la posición del Gobierno respecto a otras competiciones deportivas en las que participa Israel.

Por ejemplo, al ser preguntada por la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2026 que se está disputando con participación de España e Israel, la ministra ha eludido responder qué debe hacer la selección nacional remitiéndose a la fase final del año próximo.

“No hay que adelantar pantallas”, ha asegurado, poniendo la responsabilidad en las federaciones y organismos internacionales, para que actúen como se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania.

Embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros no ha aprobado el decreto que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con carácter urgente hace ocho días, sobre el embargo de armas a Israel. Tampoco lo hizo la semana pasada y Sumar ha mostrado su malestar.

La ministra se ha comprometido a que se aprobará la próxima semana y atribuye el retraso a razones técnicas, por ser un decreto muy complicado. Esa norma debe dar respaldo legal al embargo comercial casi total con Israel.

Alegría ha mostrado su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado por su actuación el domingo y negó que fueran identificados en esa manifestación personas con antecedentes de kale borroka o de yihadismo.