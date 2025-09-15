Sánchez pide que se expandan por el mundo protestas como la de La Vuelta: "España es hoy la que salva el honor de Europa"

Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar su "profunda admiración por una sociedad civil que se manifiesta ante cualquier injusticia", en referencia a los manifestantes propalestinos que este domingo reventaron la etapa final de la Vuelta ciclista.

Ha sido en la reunión interparlamentaria del PSOE del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) en una sala de la Cámara Baja, a solo unos metros del Paseo del Prado que este domingo se convirtió en una batalla campal, entre manifestaciones propalestinas y policías.

El líder socialista ha alentado a que “esas manifestaciones” crezcan “por otras partes del mundo" aunque "rechazamos la violencia" y que apuesta por "una ciudadanía" que defiende sus ideas "de manera pacífica".

El objetivo de Sánchez es expulsar a Israel de todas las competiciones internacionales "hasta que no cese la barbarie". El presidente del Gobierno ha querido equiparar a Rusia con el país hebreo, pese a que el origen del conflicto en Oriente Medio comenzó con los ataques del 7-0 de Hamas.

Durante su intervención se ha vendido como un pionero en materia de política exterior y ha puesto como ejemplo el reconocimiento de Palestina, que ahora países como Francia se plantean emular. "Estábamos solos y sólo éramos los primeros", ha indicado Sánchez.

Una frase que llega cuando el presidente del Gobierno español parece estar más aislado en el plano internacional y con la que busca contrarrestar esa imagen de pérdida de influencia.

Con ausencias notables como, por ejemplo, en eventos internacionales como la cumbre informal en la Casa Blanca sobre Ucrania.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado que "estamos en el lado correcto", en "el de las víctimas y no de los agresores" y ha terciado que "España es hoy quien salva el honor de Europa".

En esa línea, ha defendido la utilidad de la política exterior que "sirve para vender lo que es justo".

Cinco ejes

“Tenemos que inspirar a otros. Ser la luz en tiempos oscuros”, ha asegurado y ha puesto cinco prioridades para este nuevo ciclo político.

Entre ellas, destaca el crecimiento económico y ha anunciado que este martes en el Consejo de Ministros se van a elevar las previsiones de crecimiento. “Todo un éxito de país”, ha destacado.

En la que ha puesto más énfasis ha sido en la de vivienda. Sánchez ha anunciado una nueva ayuda de casi 30.000 euros para un alquiler con opción a compra para “que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola”.

Además, ha prometido nuevas ayudas de hasta 10.500 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Sánchez también ha condicionado nuevas ayudas, que triplicarían la inversión, a que ayuntamientos y comunidades se comprometan a destinarla a vivienda.

El último punto ha sido el de “combatir el cambio climático. “No es un invento de los rojos. Tampoco es una estafa de las ONGs, como dice Abascal. Es una realidad comprobada por la ciencia”, ha terciado buscando la polarización con el líder de Vox.

Durante su discurso, Sánchez ha estado respaldado a su derecha por la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, y a su izquierda por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Antes, hubo una intervención del portavoz parlamentario, Patxi López, que aseguró que hay "una mayoría silenciosa" que les apoya.

El diputado vasco ha augurado que en las próximas elecciones andaluzas y castellano y leonesas habrá "toda una ola de solidaridad y cercanía y de apoyo a los socialistas que se siente ya en la calle".