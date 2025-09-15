Una mayoría del Consejo de Administración de RTVE quiere que España no vaya a Eurovisión si Israel participa

El presidente de RTVE, Pablo López, en la Comisión Mixta del Congreso el pasado mes de junio. Europa Press

Una amplia mayoría de los 15 miembros del Consejo de Administración de RTVE está a favor de que España no esté en el Festival de Eurovisión de 2026 si Israel participa por el "genocidio que está perpetuando en Palestina".

El Consejo se reunirá este martes y se abordará esta cuestión ante la presión política y social, que ha aumentado en las últimas horas tras las manifestaciones propalestinas en la etapa final de La Vuelta en Madrid, suspendida este domingo.

Hace una semana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, abría la puerta a esta posibilidad. En las últimas horas se han sumado varios ministros del PSOE, entre ellos Óscar López y Pilar Alegría, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes ha pedido la expulsión de Israel de competiciones internacionales y no sólo deportivas, en clara referencia a Eurovisión.

El Consejo de RTVE, presidido por José Pablo López, está formado por 15 miembros. Cinco de ellos han sido elegidos por el PSOE, cuatro PP, dos por Sumar y los cuatro restantes por Podemos, ERC, PNV y Junts.

Todo apunta, según ha adelantado la Sexta y han confirmado EL ESPAÑOL fuentes cercanas a RTVE, que una mayoría de los miembros del Consejo quiere que España no vaya a Eurovisión si Israel está entre los participantes.

Además, se estaría trabajando con otros países que también están en contra de la presencia de Israel en el certamen. Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia ya se han sumado públicamente a este boicot.

Los cinco consejeros del PSOE más lo dos de Sumar y uno de Podemos suman ocho votos, lo que significa que ya habría una mayoría a favor de este boicot.

A estas cuentas se prevé que se sume ERC, con la incógnita de qué harán los consejeros de PNV y Junts.

Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia

Hasta el momento, cuatro países han avanzado que no participarán en la próxima edición de Eurovisión si Israel forma parte del mismo: Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

El último en hacerlo fue Países Bajos, que lo anunció el pasado viernes. Su cadena pública, AVROTROS, aseguró en un comunicado que no estarán en Eurovisión 2026 si Israel sigue admitido por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) "dado el continuo y grave sufrimiento humano en Gaza".

Hay que recordar que desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la UER, el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

Sumar y el PSOE, a favor

La vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha elogiado este lunes las movilizaciones que lograron parar el domingo La Vuelta ciclista y ha afirmado que "Israel no puede participar en Eurovisión ni en ningún espacio con normalidad mientras se está perpetuando un genocidio en Palestina".



"Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales mientras se comete un genocidio", ha insistido en un vídeo remitido a los medios, en línea con el mensaje lanzado por Sánchez esta misma mañana.