Trump manda a un alto representante de Casa Blanca al evento de Abascal en medio de la 'guerra' con Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido que su Administración estuviera presente en la cumbre de derechas Europa Viva organizada por Santiago Abascal y Vox en Madrid.

Trump ha enviado al Palacio de Vistalegre a Ricardo Pita, asesor principal del Departamento de Estado de EEUU. Un gesto que desde Vox han celebrado como "un hecho de gran trascendencia" en el marco de la creciente tensión en la relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump.

Fuentes del partido de Abascal han destacado, además, "que Vox es el primer partido europeo en pedir la calificación del Cartel de los Soles como una organización terrorista." Con el envío de Pita, el Gobierno estadounidense estaría premiando la postura del partido español, mientras persigue a Nicolás Maduro por "narcoterrorista".

La negativa de Pedro Sánchez a incrementar el gasto en Defensa al 5% del PIB, como pedía EEUU y la OTAN, desató una oleada de reproches del presidente estadounidense hacia el Gobierno español. Trump amenazó a España con hacer pagar el "doble" si Sánchez no cumplía con su compromiso.

También el embargo de armas a Israel anunciado por el líder del Ejecutivo provocó estupor en Casa Blanca.

"Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya optado por restringir las operaciones de Estados Unidos y dar la espalda a Israel, el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén", señaló un portavoz del Departamento de Estado estadounidense, el mismo al que pertenece Ricardo Pita.

El asesor principal del Departamento de Estado de EEUU, Ricardo Pita (izq), junto a Jorge Martín Frías, eurodiputado y director de la fundación Disenso Cedida

La "reconquista"

Rita ha presenciado en Vistalegre cómo un pabellón repleto por unas 15.000 personas se ponía en pie para cantar La Muerte No Es El Final en honor al activista de derechas Charlie Kirk, asesinado esta semana durante unas jornadas de debate político.

Así ha dado comienzo esta cumbre de la coalición europea Patriots con lema Europa Viva: Comienza la Reconquista que ha sido presidida por Santiago Abascal y que ha reunido a líderes de derechas de todo el mundo, como Javier Milei, Giorgia Meloni o Viktor Orbán.

La muerte de Kirk ha sido el hilo conductor del discurso de todo el evento. El anfitrión, Santiago Abascal, ha defendido que su partido y "los patriotas" representan "el lado correcto de la historia" frente a lo que ha calificado como persecución política y mediática de la izquierda

"A los pueblos se les está robando la voz persiguiendo a sus políticos. No somos falsarios, ni corruptos, ni cobardes", ha recriminado en su discurso.

Abascal ha condenado "los intentos de la izquierda" de asesinar a líderes políticos de derechas. "Lo intentaron con Trump, con Bolsonaro... Y también pasó en España con 1.000 españoles asesinados por ETA, que hoy es quien decide este Gobierno", ha sentenciado el líder de Vox.

Meloni participa

A pesar de no pertenecer a la coalición Patriots en el Parlamento Europeo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha querido estar presente mediante una intervención por vídeo en el cónclave de las derechas en Madrid.

Meloni ha rendido homenaje a Charlie Kirk y ha advertido sobre los riesgos de la violencia política: "Su sacrificio nos recuerda que al lado está la violencia y la intolerancia. No caeremos en el juego de quienes quieren arrastrarnos al lado de la violencia", ha señalado.

La primera ministra ha destacado que "la unidad de Occidente es fundamental" y, en materia internacional, reiteró su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. "Pienso por supuesto en Gaza y en la necesidad de alcanzar la paz y la solución de dos Estados, sin los ataques de Israel y sin el terrorismo de Hamás", ha dicho.