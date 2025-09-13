Belarra hace un llamamiento a boicotear el final de la Vuelta a España ante la "militarización" del Gobierno en Madrid

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a boicotear el final de la Vuelta Ciclista a España, que concluye este domingo en Madrid.

"Quiero hacer un llamamiento para que mañana haya un desborde de miles de personas que se sobreponga pacíficamente a la militarización y que boicotee el final de una competición que no se tendría que haber celebrado", ha manifestado la líder de Podemos.

Según Belarra, la Vuelta no se debería haber realizado por la participación de un equipo que "le está lavando la cara al genocidio" que ocurre en Gaza.

Asimismo, ha aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo central, que "lejos de garantizar el derecho a la protesta, ha trabajado de la mano de Almeida y de Ayuso para proteger al equipo de Israel y lavar la cara a los genocidas".

"El Gobierno de España, de la mano del Gobierno de la señora Ayuso y del señor Almeida, ha militarizado la ciudad de Madrid y toda la comunidad para evitar las manifestaciones y las movilizaciones propalestinas" en la competición de ciclismo.

Por ello, ha denunciado la terrible "represión" y ha animado a que "todo el mundo participe en las movilizaciones" este domingo.

En esta línea, Belarra considera que el "genocidio lo va a parar la gente decente, la que no mira a otro lado, la que se coloca activamente en el lado correcto de la historia".

Exigencias al Gobierno

En relación al "genocidio" que está cometiendo el Gobierno israelí sobre la población de Gaza, la secretaria general de Podemos exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez dos medidas "urgentes".

Belarra pide que se desplieguen "todas las estrategias diplomáticas, económicas y militares para proteger a la Flotilla" y que se abra "un corredor humanitario para hacer llegar la ayuda a la Franja".

Aparte, ha vuelto a cargar con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su paquete de medidas contra Israel. Y es que para ella hay un afán de "buscar titulares" que tendrán impacto en la prensa internacional pero que en España "ya no cuelan".

De hecho, ha calificado de "embargo fake" el decreto que Sánchez avanzó para impedir la compraventa de armamento con Israel, pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros.

"Según sus propias palabras, vendría a consolidar jurídicamente el embargo que ya se aplicaba. Desde luego, si vas a consolidar la nada, eso es exactamente lo que piensas hacer, nada", ha lanzado contra el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, también ha querido agradecer a las personas que han participado y viajado en la flotilla Global Sumud.