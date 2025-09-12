-
Moncloa intenta salvar la relación con Puigdemont tras el duro ataque de Yolanda Díaz a Junts por la jornada laboral
Yolanda Díaz asumió durante meses todo el peso de la negociación con Junts sobre la reducción de la jornada laboral, también el coste político por la derrota parlamentaria y la explicación posterior, y ahora paga el precio de la tensión con los de Carles Puigdemont.
De hecho, Moncloa se esfuerza ahora en delimitar esa tensión para que quede sólo en el deterioro de la relación de sus socios de investidura con la vicepresidenta segunda, no con el resto del Gobierno
Control de daños, blindando el resto de puntos de contacto, con vistas a negociaciones próximas.
Así, pocos minutos antes de arrancar en el Pleno del Congreso el miércoles por la tarde, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunió con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Fue a pocos metros del hemiciclo, en la llamada "zona de Gobierno" del Congreso, y según Moncloa se trataba de hablar de "asuntos pendientes".
Es decir, que Moncloa pretende mantener engrasada la relación con Junts, como ya ha hecho en otras ocasiones en las que los independentistas han colaborado en derrotas parlamentarias del PSOE.
Sánchez y Feijóo inician la precampaña andaluza este fin de semana
La disputa política en el curso que se acaba de iniciar, que acabará con elecciones en Andalucía en 2026, adquiere tono nacional este fin de semana con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en dos actos de partido que ambos celebrarán en la provincia de Málaga.
Sánchez estará el domingo en un mitin en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga arropando a su mano derecha en el Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la candidata del PSOE andaluz para unos comicios que se celebrarán, previsiblemente, en primavera.
Por su parte, Feijóo estará dos días antes, el viernes, en Alhaurín el Grande junto a Juanma Moreno, en el tradicional acto de partido de inicio de curso político en Málaga, en el que fríen huevos fritos.
La elección de Málaga puede estar relacionada a que es la provincia en la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se presenta a las elecciones y que, además, suele concentrar el voto mayoritario para el PP.
