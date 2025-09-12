Yolanda Díaz asumió durante meses todo el peso de la negociación con Junts sobre la reducción de la jornada laboral, también el coste político por la derrota parlamentaria y la explicación posterior, y ahora paga el precio de la tensión con los de Carles Puigdemont.

De hecho, Moncloa se esfuerza ahora en delimitar esa tensión para que quede sólo en el deterioro de la relación de sus socios de investidura con la vicepresidenta segunda, no con el resto del Gobierno

Control de daños, blindando el resto de puntos de contacto, con vistas a negociaciones próximas.

Así, pocos minutos antes de arrancar en el Pleno del Congreso el miércoles por la tarde, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunió con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Fue a pocos metros del hemiciclo, en la llamada "zona de Gobierno" del Congreso, y según Moncloa se trataba de hablar de "asuntos pendientes".

Es decir, que Moncloa pretende mantener engrasada la relación con Junts, como ya ha hecho en otras ocasiones en las que los independentistas han colaborado en derrotas parlamentarias del PSOE.