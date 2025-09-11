Yolanda Díaz a Junts tras tumbar la reducción de jornada: "No voy a entregar mi país. Yo tengo límites y principios"

Yolanda Díaz este jueves en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero. Onda Cero

Yolanda Díaz eleva el tono contra Junts. Tras tumbar los de Puigdemont la reducción de la jornada laboral junto a PP y Vox, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo les ha advertido este jueves de que en una negociación "no se puede condicionar el absoluto, el todo" ni hacerlo desde "una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación", sino de "chantaje".

"Yo tengo mis límites y no voy a entregar mi país", ha dejado claro Díaz, que ha evitado desvelar el contenido de las negociaciones con Junts y Carles Puigdemont y remarcando que ella sí tiene "principios".

Sin embargo, y a pesar de defender la privacidad de dichos contactos, ha revelado que la formación catalana exigía medidas totalmente ajenas al texto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin aclarar si tenían que ver con la autodeterminación de Cataluña o su financiación singular.

¿Chantaje de Junts?

Repreguntada en Más de Uno de Onda Cero si Junts estaba intentando "chantajear" al Gobierno en la negociación de la reducción de jornada, Yolanda Díaz ha rectificado y matizado sus palabras.

"Negociar es negociar, no es tener una posición de fuerza en la que uno cree que tiene una llave y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester", ha opinado.

Y ha añadido que lo que hizo ayer Junts fue "equivocarse políticamente" al negar a los trabajadores una medida "ganada en la calle". "Han cometido un error político", ha agregado para desmarcarse de la acusación de chantaje.

La ministra de Trabajo también ha señalado que sabe perfectamente cuál es la lógica parlamentaria y cuántos diputados tiene cada formación y ha lanzado un claro mensaje a Junts: "Lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo".

En este sentido ha puesto en valor su intervención ayer en el Congreso, donde fue especialmente crítica con Junts al acusarles de representar "al gran capital" y "a los sectores más reaccionarios de la patronal" española.

"Creo que nadie habló ayer a Junts como yo lo hice", ha afirmado para añadir que ella "jamás" ha dicho que Junts "formara parte del bloque progresista".

"Hay un bloque de investidura, sí. ¿El PNV es una formación política progresista de izquierdas? No. ¿Pero se puede negociar con el PNV? Pues claro. ¿Se puede negociar con Junts? Pues claro. ¿Se puede negociar con Esquerra? Pues claro. ¿Con el PP? A mí me encantaría negociar con el PP, pero sobre cosas concretas. Negociar es negociar", ha apuntado.

En este sentido no ha dudado en remarcar en varias ocasiones su carácter negociador aunque lanzando un rotundo mensaje: "Tengo principios, negocio hasta el infinito pero tengo límites".

Sin Sánchez en el debate

Sobre la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de ayer, la ministra de Trabajo ha señalado que "no estaba previsto" que Sánchez acudiera al pleno.

"Seguro que el presidente siguió el debate (...) Ayer había miles de trabajadores y trabajadoras fuera del Congreso (...) No solamente no me sentí sola, sino que me apasionó lo que hice. Lo digo francamente. Hablar de lo que creo que hay que hablar y mostrar las diferencias políticas", ha subrayado.

Díaz ha dejado claro además que desde el ala socialista del Gobierno no se le pidió que retirara el proyecto de ley de rebaja de jornada para que no se votara en el Congreso.

"La bancada socialista ayer estaba entusiasmada. Es que este debate de ayer es clave para la vida de la gente, y los votantes del PP, de Junts, del PSOE, de Sumar, da igual la formación política, quieren que se haga esto. Es muy complicado no sentir acompañamiento cuando esta medida está ganada en la calle. No hay marcha atrás", ha recalcado.