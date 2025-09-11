El Parlamento Europeo declara "red terrorista" el cartel que EEUU vincula a Maduro: los socialistas votan en contra

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas. La resolución ha salido adelante con 355 votos a favor, 173 en contra —entre ellos los socialistas— y 15 abstenciones.

La iniciativa ha sido aprobada con el voto favorable del Partido Popular Europeo, junto a los grupos Renew Europe, ECR y Patriots.

La Eurocámara sigue así el paso de Estados Unidos, que acusa a Nicolás Maduro de liderar la organización. También han sido declarados terroristas el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el Estado Mayor Central.

El PP ha criticado la posición socialista. La eurodiputada Alma Ezcurra ha afirmado que "el PSOE se ha vuelto a poner del lado equivocado de la historia" y ha recordado los vínculos de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen chavista.

"Mientras Europa apoya a Colombia frente a la violencia y el narcotráfico, el PSOE prefiere mirar hacia otro lado", ha añadido Ezcurra, que ha situado a los socialistas europeos junto a "los amigos de Maduro y Petro" en Bruselas.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, uno de los impulsares de la iniciativa, ha celebrado el resultado porque con esta votación, se rompe de nuevo el cordón sanitario contra Patriots, el grupo europeo en el que se integra Vox.

"Hoy hemos logrado un hito. Europa ya no puede mirar hacia otro lado ante quienes asesinan e intimidan en Colombia e Iberoamérica", ha dicho el eurodiputado.

En paralelo, la Eurocámara ha aprobado suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel y frenar parte de la ayuda bilateral. El texto, no vinculante, ha sido respaldado por 305 eurodiputados, con 151 votos en contra y 122 abstenciones.

La resolución sobre Gaza reclama un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y el acceso de ayuda humanitaria. El pleno ha condenado los crímenes de Hamás, pero no ha alcanzado un consenso para calificar la ofensiva israelí de "genocidio".