El fiscal general recurrirá la fianza de 150.000€ mientras el Gobierno le alienta a seguir en el cargo estando en el banquillo
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acordó ayer abrir juicio oral contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que será juzgado en los próximos meses por un supuesto delito de revelación de secretos. Se le atribuye haber filtrado a la prensa datos tributarios sensibles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
No por esperada la decisión ha dejado de causar impacto, sobre todo por la elevada cuantía de la fianza cautelar acordada, y de generar el habitual enfrentamiento político entre el Gobierno y el PP.
La resolución del instructor se conoció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, repitió la ya conocida postura de que el Ejecutivo "mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia".
"Ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha añadido la ministra portavoz.
Primer cara a cara de Sánchez y Feijóo del curso político en medio de una creciente tensión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles su primer cara a cara del nuevo curso político en el Congreso, en medio de una creciente tensión con reproches cruzados por, entre otros asuntos, diversas cuestiones judiciales.
Feijóo, según la pregunta registrada por el grupo popular, tiene previsto plantear a Sánchez si "alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás".
Una cuestión en la que hará referencia previsiblemente a la petición que Sánchez, cuando era líder de la oposición, hacía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que convocara elecciones si no conseguía que se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado.
Pero como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos dialécticos en el Parlamento, en el cara a cara se prevé un cruce de críticas por otros asuntos de la actualidad política, como la polémica por las palabras de Sánchez en las que consideró que hay jueces que hacen política, la situación del fiscal general del Estado después de que este martes se conociera que se le abrirá juicio oral o la declaración de Begoña Gómez hoy ante el juez Peinado.
Junts tumbará la reducción de jornada en el Congreso con el apoyo de PP y Vox
El pleno del Congreso vetará este miércoles, con los votos de Junts, PP y Vox, la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, un proyecto de ley que el Gobierno prevé volver a aprobar cuando vea la oportunidad y en cuyo favor han iniciado movilizaciones los sindicatos CCOO y UGT.
"Probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle", ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se una a las concentraciones sindicales convocadas en todo el país para "defender sus derechos".
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que la votación de hoy "no es un punto final, es un punto y seguido" y que cada grupo va a quedar retratado con su postura.
Begoña Gómez y su asesora en Moncloa declaran hoy como investigadas por presunta malversación
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está llamada a declarar este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está citada por el mismo motivo.
Gómez declarará a las 12:00 horas y una hora antes será el turno de su asesora.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid busca aclarar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó, dentro de una pieza separada que se desgaja del proceso principal, en el que magistrado ya investigaba a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
En esta pieza el juez ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa, al haber sido secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en julio de 2018. Después, planteó imputarle en el Tribunal Supremo, quien sin embargo lo rechazó de plano al advertir una "absoluta" falta de indicios.
Fue en agosto cuando Peinado imputó a Gómez y Álvarez y se basó en la resolución dictada por la Audiencia de Madrid en junio, que decía que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
