La 'cruzada' de Sánchez contra Trump obedece a 'sus intereses para apuntalar a sus socios de Gobierno', según The Economist

La "cruzada" internacional de Pedro Sánchez contra Donald Trump obedece a "intereses de política doméstica y de interés propio para apuntalar a sus socios de Gobierno", según The Economist.

En un artículo titulado Meet the leader of Europe’s anti-Trump resistance —Conozca al líder de la resistencia anti-Trump en Europa—, la publicación británica recuerda que Sánchez fue excluido el pasado 18 de agosto de la cumbre de Washington sobre Ucrania.

Su presencia, concluye The Economist, "habría perjudicado la causa europea y ucraniana", porque "Mr. Trump dislikes Mr. Sánchez". Es decir, al presidente norteamericano "no le gusta" su homólogo español.

A diferencia de Finlandia, que obtuvo asiento en la reunión, España quedó fuera pese a ser la cuarta economía de la UE, recuerda el semanario.

El texto subraya, citando fuentes diplomáticas, que "los costes de antagonizar a Trump superan los beneficios". Aunque Sánchez "refleja fielmente la opinión mayoritaria contra Trump", añade, "sus propios aliados políticos y medios afines temen que España esté perdiendo influencia en Bruselas y otras capitales".

La publicación británica insiste en que, "en solitario", la resistencia frente al presidente republicano resulta "tristemente inútil".

Ni siquiera en América Latina, donde Trump "genera alarma", existe predisposición a respaldar "una resistencia liderada por España, una antigua potencia colonial", destaca The Economist. "Con la excepción de Brasil, la región vira hacia la derecha y muchos de sus dirigentes conservadores desconfían de Sánchez".

Cumbre de la OTAN

The Economist se pregunta además "si era necesario abrir un pulso solitario contra Trump en la cumbre de la OTAN". Recuerda que España fue el único país que rechazó la exigencia de elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

Sánchez lo calificó de "incompatible con nuestra visión del mundo" y prometió en su lugar un 2,1%, muy por encima de niveles previos pero lejos de lo que pedía Estados Unidos.

La negativa de Sánchez, señala la revista, "refleja su debilidad política", ya que "sus socios de la izquierda radical se niegan a gastar más en Defensa".

Por eso, añade, su enfrentamiento con Trump se sitúa en su "punto más débil" cuando sus motivos parecen responder a "intereses internos y de conveniencia propia".

El artículo también destaca cómo Sánchez ha buscado escenarios internacionales para exhibir su oposición a Trump. Durante su gira de julio por América Latina se alineó con líderes como Lula da Silva en un discurso contra "oligarcas y ultraderechistas" que promueven "un movimiento global de odio y mentiras".

Este análisis llega pocas semanas después de que The Economist publicara un duro editorial en el que pedía directamente la dimisión de Sánchez o la convocatoria de elecciones anticipadas. En aquel texto se advertía de que prolongar su mandato solo serviría para "empañar su legado".

Ese editorial acusaba al jefe del Ejecutivo de ser cada vez "más vulnerable al chantaje político" de su "variopinto grupo de aliados" y subrayaba que "la única legislación de peso aprobada" había sido la amnistía.