El Gobierno intenta evitar la ruptura de relaciones con Israel, pese a la escalada de tensión y la presión de sus socios

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que no desea la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, pero fuentes oficiales admiten que ese puede ser el próximo paso tras la llamada a consultas de la embajadora.

La escalada no se ha frenado y sólo quedaría ahora la retirada temporal del embajador.

Sánchez anunció este lunes las medidas que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros y que, básicamente, consisten en dar un marco legal al bloqueo de comercio de armas con Israel.

La respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu, tachando al Ejecutivo de España de "antisemita" y vetando la entrada al país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, hizo que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamara a consultas a la embajadora en Tel Aviv.

Ese movimiento supone, en términos diplomáticos, el paso previo a la retirada permanente de los embajadores y, en última instancia, la ruptura de relaciones diplomáticas.

Hace un año, Sánchez retiró durante meses al embajador en Argentina tras la crisis provocada por los insultos de Javier Milei, que llamó "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

La ruptura de las relaciones diplomáticas se ha producido solamente una vez en democracia, cuando en 1980 las fuerzas de seguridad de Guatemala asaltaron la Embajada de España.

Como recuerda Exteriores, esta medida no se ha tomado con Rusia, pese a que España mantiene una posición dura contra Vladímir Putin y, además, arma a Ucrania para hacer frente a la invasión.

La versión oficial añade que no consideran conveniente la ruptura de relaciones porque hace que los ciudadanos y las empresas españolas que operan en Israel queden desprotegidos.

Por ejemplo, este lunes un español falleció en un atentado terrorista en Tel Aviv y ha sido necesaria la intervención de la embajada para facilitar las gestiones necesarias.

Además, Israel ha hecho suya gran parte de Palestina (Gaza y Cisjordania) y, por tanto, la retirada total de diplomáticos españoles supone abandonar también lo que el Gobierno de Sánchez acaba de reconocer como un Estado independiente.

Sánchez está siendo presionado por Sumar para que vaya más allá y, de hecho, las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno han sido negociadas por los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición.

Sumar quiere la ruptura de relaciones diplomáticas y, a su vez, ejercen presiones en este sentido socios de investidura como ERC y Podemos.

"Esto está bien pero llega tarde. Se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel", aseguró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en redes sociales.

Además, Rufián reconoce a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, haber sido la única que ha defendido estas medidas en solitario desde que estaba en el Gobierno.

Belarra, de hecho, escribió que en sus redes que "Sánchez anuncia después de dos años de genocidio un embargo de armas que el Gobierno lleva meses diciendo que ya hacía".

"Reconoce así que no ha parado de mentir. Lo hace, además, a través de real decreto ley cuando bastaba con un real decreto, exponiéndose a perderlo por Junts", añade.

Podemos exige la ruptura de relaciones con Israel y, de hecho, es una de las condiciones que ha puesto sobre la mesa para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Según fuentes del Gobierno, las medidas que se aprobarán este martes y el anuncio realizado por Sánchez de forma solemne sirven, sobre todo, para agitar a la Unión Europea.

Recuerdan que Sánchez ya llevó a Bruselas la iniciativa para que se condenara la actuación del Gobierno de Israel, el reconocimiento de Palestina y el uso de términos duros como el de "genocidio".

Algunos Estados europeos se han ido sumando lentamente a esas posiciones, con evidente reticencia de otros, especialmente, Alemania, lo que, a su vez, condiciona la posición de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La pasada semana. José Manuel Albares trasladó a los ministros de Exteriores europeos una propuesta para tomar medidas contra Israel.

Las medidas que se aprobarán hoy estaban siendo redactadas aún el lunes por la tarde, con participación de varios ministerios afectados.

Hay algunas dudas, como las que se refieren a la prohibición "de manera permanente" de "comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar".

Por ejemplo, si eso incluirá componentes tecnológicos o de ciberseguridad de doble uso que son necesarios para armamento o vehículos que utiliza el Ejército español. Es el caso de componentes de carros de combate y equipos de visión continua de las tropas españolas.

Esos componentes necesitan a su vez un mantenimiento que sólo es posible realizar enviando el material a Israel.

Otra duda se refiere al punto que habla de impedir "la entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten material de defensa con destino a Israel".

Y es que las aeronaves de Estados Unidos usan habitualmente las bases en territorio español para repostar cuando trasladan material militar a Israel y no hay posibilidad de inspección o prohibición por parte de España, sólo posibilidad de comunicación.