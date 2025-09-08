"Los españoles deben saber hasta qué punto Sánchez y su mujer se lucraron del negocio del sexo por dinero", según el PP

Han pasado dos meses desde que Alberto Núñez Feijóo alzó la voz en el Congreso de los Diputados y pronunció una frase que abría una nueva espita en el debate parlamentario: "Pero, ¿con quién está viviendo usted, de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

Hasta ese momento las saunas y prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno eran patrimonio exclusivo de la crónica periodística. Desde ese instante, saltaron también a la política.

Ahora, tras el informe publicado por EL ESPAÑOL que ofrece testimonios que implican personalmente a Begoña Gómez en la gestión de estos negocios, el PP retoma esta cuestión.

"Los españoles tienen derecho a saber hasta qué punto se ha beneficiado económicamente de un negocio basado en el intercambio de sexo por dinero", aseguran fuentes de este partido, en referencia a Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

En el PP recuerdan que, con las vacaciones estivales de por medio, el jefe del Ejecutivo no ha arrojado luz sobre este asunto. Por eso, tras las nuevas revelaciones de este medio, esperan que el curso político no empiece como acabó el anterior.

El Partido Popular exige explicaciones. No descartan volver a llevar el asunto al Parlamento. Pero de momento requiere que Sánchez revele cómo compatibilizaba el negocio al que se dedicaba su familia política -incluida su mujer- con la defensa de un programa contrario a la prostitución.

Lo enarbolaba durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009, y lo propone de nuevo ahora, cuando el Consejo de Ministros se dispone a aprobar una norma abolicionista con esta actividad.

Para el PP todo esto "resulta importante" para "conocer los estándares éticos del presidente del Gobierno y de su familia". Y así, añaden estas fuentes, "puede hacer más sencillo entender por qué la mujer o el hermano de Pedro Sánchez están en la situación procesal en la que se encuentran".

Explicaciones sobre las propiedades

Pero la rendición de cuentas va más allá del ámbito ético. El principal partido de la oposición también pide que el presidente ofrezca detalles sobre los inmuebles en los que vivió en aquella época junto a su mujer.

Cuando ambos se conocieron, en 2003, Begoña Gómez tenía una casa -al 50%, junto con su madre- en la residencia Somosaguas Park del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. La vivienda había sido comprada años antes por su padre, Sabiniano Gómez.

Allí se fue a vivir Pedro Sánchez con Begoña Gómez cuando todavía eran novios, de forma que el actual presidente se habría beneficiado indirectamente de los negocios de su suegro.

En esos años Begoña Gómez también había adquirido una vivienda en el centro de Madrid junto a su hermano y poco después, en 2005, compró junto a Sánchez otro piso con garaje en el barrio madrileño de Aluche.

Posteriormente, en 2009, Begoña heredó de su madre otra vivienda en Prado de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, donde residió con Sánchez hasta que ambos se trasladaron a la Moncloa.

"Ya sabemos que esa red de prostíbulos le pagó el piso al presidente del Gobierno pero no sabemos el volumen del patrimonio inmobiliario generado por ese negocio y las rentas que obtienen en este momento el presidente del Gobierno y su familia por su explotación", aseguran desde el PP.

El principal partido de la oposición asegura que no se trata del "negocio de Sabiniano Gómez, es el negocio que le puso un piso al presidente del Gobierno de un país miembro de la Unión Europea".

Hipocresía feminista

De momento, el encargado de verbalizar esta petición de explicaciones en el PP ha sido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo.

"No nos merecemos un presidente que se haya enriquecido y beneficiado de los prostíbulos de su familia y que ahora viene a hablarnos de prohibir la prostitución", aseguró Bendodo este domingo en un acto en Benalmádena (Málaga).

El dirigente popular acusa a Sánchez de ser "protagonista de esta hipocresía feminista".

"Cuando era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid apoyaba un programa contra la prostitución, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre. Es cinismo, con todas las letras", expresó Bendodo.

También la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, condenó el mutismo del presidente del Gobierno. "¿Dirá que tampoco lo sabía?", se preguntó Gamarra en sus redes sociales.

El bulócrata Sánchez, el presidente sin moral, nuevamente pillado: mientras defendía el fin de la prostitución como concejal del PSOE, su pareja gestionaba pagos de locales en los que se ejercía.



¿Dirá que tampoco lo sabía? ¿En el PSOE alguien le va a pedir alguna explicación? https://t.co/cniG7ndsDA — Cuca Gamarra (@cucagamarra) September 7, 2025

"El bulócrata Sánchez, el presidente sin moral, nuevamente pillado: mientras defendía el fin de la prostitución como concejal del PSOE, su pareja gestionaba pagos de locales en los que se ejercía", añadió.

Una reflexión similar a la de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "El presidente sin moral, pretende darnos lecciones de 'feminismo'. Se han lucrado política y económicamente de utilizar a las mujeres y a los hombres para sus propios intereses", escribió en X.

La catedrático sin cátedra gestionaba los pagos de locales donde se ejercía la prostitución.



Y Pedro Sánchez, el presidente sin moral, pretende darnos lecciones de "feminismo".



Se han lucrado política y económicamente de utilizar a las mujeres y a los hombres para sus propios… https://t.co/imE5VUOROB — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 7, 2025

Los populares, por tanto, redoblan su ofensiva, como demuestra también la condena explícita a Sánchez del diputado Jaime de Olano o de la filial madrileña del partido. "De casta le viene al galgo", comentan desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso.

Silencio en el PSOE

Pese al revuelo político, para el PSOE este asunto no ha ocurrido. Ningún dirigente socialista ha pronunciado comentario alguno al respecto en las últimas 48 horas.

Este diario pidió explicaciones al Gobierno, a través de la Secretaria de Estado, acerca del conocimiento de Pedro Sánchez sobre su postura ante la prostitución y el papel de su mujer en estos negocios. La respuesta fue: "No vamos a hacer ningún comentario".

Así ha continuado ocurriendo después, aunque varios medios afines al Gobierno han insistido en los últimos días que en las saunas de Sabiniano Gómez no había prostitución y que todo este asunto sale de una campaña de descrédito encargada al excomisario Villarejo en 2014.

En las últimas horas han vuelto a aparecer informaciones sobre ese informe de Villarejo. Igual que ocurrió en julio, cuando Feijóo pronunció aquella frase en el Congreso que dio origen a la polvareda política posterior.