Inminente apertura de juicio oral contra García Ortiz tras la deferencia institucional del instructor por el Año Judicial
-
Cuerpo afirma que "nos dejamos llevar por narrativas negativas sobre Europa", algo que hay que cambiar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este sábado que "nos estamos dejando llevar demasiado por narrativas negativas sobre Europa" y que ha llegado la hora de cambiar y de acabar con ese "pesimismo", en una intervención en el anual Foro económico que se celebra en la localidad de Cernobbio, en el norte de Italia.
Cuerpo ha participado en la sesión de la mañana de Foro europeo Ambrosetti que este año llevaba el tema "El Escenario de hoy y mañana para las estrategias competitivas" y ha destacado que en Europa "hemos sido pesimistas y también nos estamos quedando paralizados y ya es hora de cambiar".
El ministro ha destacado que cuando se trata de afrontar una crisis siempre se hace bien, como sucedió con la pandemia del covid o la respuesta a la crisis de defensa o de seguridad, pero que el tema de la competitividad "es un concepto muy elusivo" ya que no podemos decir que estamos en una crisis de competitividad o que llegará a corto o largo plazo.
Pero explica que es necesario transformar esto en un mensaje positivo y comunicar que "Europa está abierta a los negocios y que haremos todo lo posible para facilitar las cosas y hacerlas más rentables para las empresas y para los ciudadanos europeos, también en términos sociales".
"Necesitamos que las personas, las empresas y los ciudadanos vean que se están dando algunos pasos concretos", ha subrayado.
-
El tono institucional se impone en un arranque del curso judicial marcado por la polémica en torno al fiscal general
El tono institucional se ha impuesto este viernes en el arranque del año judicial que ha estado marcado por la polémica en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha reconocido las "singulares circunstancias" de su intervención por su "situación procesal", al borde del banquillo por presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Aunque el malestar estuvo presente en la víspera de la apertura judicial -con las asociaciones APM, AF y APIF que instaron a García Ortiz a no acudir y los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le pidieron a su presidenta, Isabel Perelló, que le trasladase la "inconveniencia" de su intervención-, finalmente el curso quedó inaugurado sin sobresalto alguno en el Tribunal Supremo, en presencia del Rey Felipe VI y miembros de la carrera judicial y fiscal.
Como es costumbre, el Rey dio la palabra al fiscal general para que presentara la Memoria Anual del Ministerio Público relativa a 2024. Y, antes de abordar los datos y estadísticas, García Ortiz se pronunció sobre la polémica de su procesamiento y su decisión de no dimitir del cargo, como le reclamaron varias asociaciones de fiscales.
"Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal", manifestó, si bien reivindicó su estatus, ratificó su confianza en la Justicia y avisó de que la institución "no sucumbe a los ataques de los delincuentes".
Perelló, por su parte, aprovechó su intervención para rechazar las "insistentes descalificaciones" al Poder Judicial e instó al Ejecutivo y al Legislativo a evitarlas al considerar que solo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.