El tono institucional se ha impuesto este viernes en el arranque del año judicial que ha estado marcado por la polémica en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha reconocido las "singulares circunstancias" de su intervención por su "situación procesal", al borde del banquillo por presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque el malestar estuvo presente en la víspera de la apertura judicial -con las asociaciones APM, AF y APIF que instaron a García Ortiz a no acudir y los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le pidieron a su presidenta, Isabel Perelló, que le trasladase la "inconveniencia" de su intervención-, finalmente el curso quedó inaugurado sin sobresalto alguno en el Tribunal Supremo, en presencia del Rey Felipe VI y miembros de la carrera judicial y fiscal.

Como es costumbre, el Rey dio la palabra al fiscal general para que presentara la Memoria Anual del Ministerio Público relativa a 2024. Y, antes de abordar los datos y estadísticas, García Ortiz se pronunció sobre la polémica de su procesamiento y su decisión de no dimitir del cargo, como le reclamaron varias asociaciones de fiscales.

"Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal", manifestó, si bien reivindicó su estatus, ratificó su confianza en la Justicia y avisó de que la institución "no sucumbe a los ataques de los delincuentes".

Perelló, por su parte, aprovechó su intervención para rechazar las "insistentes descalificaciones" al Poder Judicial e instó al Ejecutivo y al Legislativo a evitarlas al considerar que solo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.