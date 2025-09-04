[El juez estrecha el cerco sobre Begoña Gómez al negar Deloitte haber accedido al 'software' por el que cobró 75.000€ de la UCM]
Puigdemont y Turull "respetan y lamentan" que Giró deje su escaño en el Parlament y la Ejecutiva de Junts
El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, han expresado que "respetan y lamentan" la decisión del exconseller de Economía y diputado de la formación independentista, Jaume Giró, de dejar su escaño en el Parlament y la Ejecutiva del partido.
En un comunicado este jueves, ambos han defendido que Giró fue "un muy buen conseller de Economía" y que sus aportaciones al grupo parlamentario y a la dirección del partido han sido positivas y consideradas.
Giró ha anunciado que ha tomado esta decisión por discrepancias con las "orientaciones actuales" de la formación, que no coinciden con su manera de entender la política.
Feijóo justifica su ausencia en la apertura del año judicial: "No avalaré con mi presencia que se someta al Rey a que presencie este choque institucional"
"Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga". Así ha justificado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo su ausencia mañana viernes en el acto en el que se dará inicio al año judicial.
Feijóo ha explicado en una publicación en la red social X que "someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia".
Feijóo informó a la Casa Real de que no iría al año judicial para no normalizar la humillación a un Poder del Estado
La dirección nacional del PP notificó al Tribunal Supremo el pasado 31 de julio que Alberto Núñez Feijóo se ausentará de la solemne apertura del Año Judicial.
La comunicación de la ausencia del líder de la oposición se notificó al TS sólo nueve días después de que éste remitiera la invitación a Génova, el día 22, martes. Y a las 48 horas de que el mismo Supremo confirmara el procesamiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos.
Oficialmente, el PP aduce un "compromiso previo de agenda con la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso". Sin embargo, el compromiso de Feijóo para ese acto se cerró en la segunda semana de julio, y entonces ya se conocía extraoficialmente la fecha de la apertura del Año Judicial, el primer viernes de septiembre.
El exconseller Jaume Giró renuncia a su cargo en la ejecutiva de Junts por discrepancias con Puigdemont
El exconseller de Economía Jaume Giró ha decidido renunciar al acta de diputado en el Parlament y a su cargo en la Ejecutiva de Junts per Catalunya por discrepancias con las "orientaciones" de la formación.
Giró asegura que ya ha comunicado al presidente de Junts, Carles Puigdemont, y al secretario general del partido, Jordi Turull, esta decisión y que formalizará los trámites "en las próximas horas".
Giró (Badalona, Barcelona, 1964), exdirectivo de La Caixa, asegura que esta ha sido una decisión "difícil" de tomar, "pero a la vez serena y madurada", y que "nace de un sentimiento personal" que no puede "ignorar".
"He tomado la decisión de dejar el escaño y la política activa porque considero que, en este momento, no estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí, ni tampoco las orientaciones actuales del partido coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita el país", señala Giró.
Sánchez viaja a París para ratificar el apoyo a Ucrania en la Coalición de Voluntarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde ratificará el apoyo de España a Kiev ante la agresión rusa.
La reunión será presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien este miércoles se reunió Sánchez en Londres en un encuentro en el que estuvo presente la situación de Ucrania.
La coalición agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia, y el encuentro tendrá un formato híbrido, ya que habrá líderes en persona (entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski) y otros que participarán por videoconferencia.
El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.
Yolanda Díaz denuncia una "injerencia política" del juez Peinado y dice que es "una barbaridad" que pida los correos de Begoña Gómez
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado este miércoles "injerencia política" en actuaciones del juez Juan Carlos Peinado, a la vez que ha reprochado como "una barbaridad" que reclame en una providencia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018.
Díaz ha resaltado, en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que "la mayoría de la comunidad jurídica hace un trabajo extraordinario", si bien ha lamentado que, "como en todo en la vida", hay "conductas y prácticas en algunos jueces y juezas que muestran irregularidades".
En este sentido, la vicepresidenta ha proseguido citando ejemplos de actuaciones judiciales que, a su juicio, "son claras muestras de injerencia en la vida política". "Que un juez cite a la mujer del presidente del Gobierno cinco días antes de la convocatoria electoral de las europeas es una injerencia política", ha señalado la ministra, que también ha afeado que el juez Eloy Velasco dijera "barbaridades" sobre la exministra y dirigente de Podemos Irene Montero.
"No se puede consentir. Los jueces y las juezas no son intocables", ha resumido la vicepresidenta del Gobierno.