Nuevo revés para Puigdemont ante el TJUE: el abogado general avala que la Eurocámara le retirara la inmunidad

Nuevo revés para Carles Puigdemont, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Su abogado general, Maciej Szpunar, ha avalado este jueves la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad parlamentaria en 2021 en respuesta al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo.

Szpunar propone rechazar los recursos de casación presentados por el expresidente catalán y sus exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí, y confirmar la sentencia en primera instancia del Tribunal General de la UE (TGUE) de julio de 2023, que ya levantó la inmunidad parlamentaria de los tres.

En concreto, el abogado general propone al TJUE que declare el sobreseimiento del recurso de casación contra el fallo del TGUE interpuesto por Puigdemont y Ponsatí, ya que sus mandatos de eurodiputados expiraron el 15 de julio de 2024 y por tanto "ya no tienen interés en ejercitar la acción".

En cuanto a Toni Comín, Szpunar pide desestimar en su totalidad el recurso de casación que interpuso contra la sentencia del TGUE.

Comín sí sigue teniendo interés en continuar el procedimiento porque fue reelegido miembro de la Eurocámara el 9 de junio de 2024, aunque no ha sido reconocido como eurodiputado porque no ha viajado a España a acatar la Constitución.

El dictamen del abogado general no es vinculante, pero los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en una gran mayoría (en torno al 80%). La sentencia final se dictará en los próximos meses, probablemente a principios del 2026.

En su dictamen de este jueves, Szpunar sostiene que la Eurocámara en ningún momento vulneró los derechos fundamentales de Puigdemont y sus exconsejeros durante la tramitación del suplicatorio, ni la exigencia de imparcialidad y trato equitativo.

"El Tribunal General estimó correctamente que el Parlamento no había incurrido en error manifiesto de apreciación al concluir que el proceso penal no tenía como objetivo perjudicar la actividad política de los diputados del Parlamento y, en consecuencia, la independencia del Parlamento", concluye el abogado general.