El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este miércoles a Londres para reunirse en el 10 de Downing Street con su homólogo británico, Keir Starmer, y presidir ambos la firma de un acuerdo de colaboración estratégica entre ambos países en diversos ámbitos.

Se trata del primer acto de Sánchez en su agenda internacional en el nuevo curso político y también de su primera visita de carácter bilateral al Reino Unido desde que accedió a la Presidencia del Gobierno en 2018.

Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces al Reino Unido, no hubo esa reunión en la residencia del primer ministro británico ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.

Por tanto, la visita de este miércoles tiene una relevancia especial, que cobra aún más significado al haberse concertado tras cerrarse en junio el acuerdo de España, el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar tras el brexit.