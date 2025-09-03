El PP citará a María Chivite en la 'comisión Koldo': "Desde su Gobierno se levantó una trama de concesiones de obra pública"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su partido citará a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta.

García ha calificado a la presidenta navarra como la "alumna aventajada del sanchismo en sus cesiones al separatismo" y ha justificado su citación al considerar que "desde su Gobierno se levantó una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas que pudieron acabar en el bolsillo de dirigentes del PSOE".

Los populares han llamado a comparecer en el Senado, además, a la exministra de Zapatero y actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que deberá acudir el próximo 11 de septiembre a la comisión sobre el apagón "para que explique qué falló y qué medidas se están tomando para que no vuelva a suceder".

Alicia García ha acusado a Corredor de ser "la máxima responsable del sistema eléctrico que se ha dedicado a señalar culpables en vez de buscar las causas".

El calendario de septiembre de las comisiones de investigación comenzará el próximo lunes con la comparecencia de Leire Díez, la exmilitante socialista a la que el PP atribuye labores de "contravigilancia" para perseguir a investigadores policiales y judiciales.

Posteriormente, según ha desvelado este miércoles la portavoz popular en el Senado, el lunes 15 de septiembre acudirán Mariano Moreno, presidente de ENUSA y exgerente del PSOE, y Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Sánchez.

El bloque dedicado a Navarra se abrirá con citación de Bernardo Ciriza, exconsejero del Gobierno foral, y de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona.

García ha señalado que ambos "tienen las claves" sobre adjudicaciones presuntamente irregulares en infraestructuras como los túneles de Belate. En este contexto, ha justificado la futura citación de María Chivite porque, según ha sostenido, bajo mandato suyo se adjudicaron contratos con Servinabar.

La empresa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán que el PP sitúa en el epicentro de lo que entienden como trama Navarra y "donde se concedían mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública".

