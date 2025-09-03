Bolaños apoya la crítica de Sánchez a ciertos jueces, arropa al fiscal general y defiende a Illa tras su foto con Puigdemont

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha apoyado las críticas de Pedro Sánchez contra los "jueces que hacen política".

En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno aseguró: "Hay jueces haciendo política y políticos tratando de hacer justicia. La inmensa mayoría cumplen con la ley, pero hay jueces que no".

El ministro de Justicia se ha pronunciado este miércoles en la misma línea. Pese a que Bolaños también ha reconocido que una "inmensa mayoría" de togados cumple su labor correctamente, "con rigor", sí ha señalado que ciertos miembros de la carrera judicial no y sus decisiones han provocado "debate social".

"Él [Sánchez] habló de esa inmensa mayoría de jueces y magistrados que hacen su trabajo con rigor. Lamentablemente, hay actuaciones muy minoritarias que hacen daño a la Justicia y que han provocado debate social", ha expresado el ministro.

Bolaños, al igual que Sánchez, no ha explicitado a quién se refiere, pese a que, durante una rueda de prensa este martes, se le ha preguntado si, por ejemplo, es el caso de los jueces del Tribunal Supremo que han avalado la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este último, además, acompañará este viernes al rey Felipe VI en la ceremonia de Apertura del Año Judicial.

De hecho, la prensa ha preguntado a Bolaños si el Gobierno teme algún tipo de boicot a ese acto por parte de la judicatura. El ministro lo ha descartado y ha subrayado que García Ortiz cuenta con "toda la confianza" del Gobierno por su "magnífica labor", para la que ha pedido "respeto".

"Persigue el delito y cuenta la verdad", ha señalado, antes de lanzar una crítica, sin nombrarle, al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Es éste, el empresario Alberto González Amador, quien acusa a García Ortiz de haber filtrado a la prensa en el correo electrónico que su abogado, Carlos Neira, reconocía que su cliente había cometido fraude fiscal y ofrecía a la Fiscalía llegar a un acuerdo.

Por otro lado, Bolaños ha defendido el encuentro de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, del PSC, con Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia.

El ministro de Justicia ha desvinculado este hecho de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y del necesario apoyo de Junts a los mismos. Ha señalado que Illa pretende reunirse con sus antecesores al frente del Govern.

Y ha considerado el encuentro entre ambos líderes como "un paso más en la normalización social y política de Cataluña", en el marco de "diálogo entre diferentes", lo que ayuda a "superar una tensión insoportable".

Finalmente, Bolaños ha criticado el rechazo de la dirección nacional del PP a la quita de deuda autonómica que propone el Gobierno central.

"A [Alberto Núñez] Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos si con eso él cree que hace oposición al Gobierno", ha criticado el ministro de Presidencia.