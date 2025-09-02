Illa recibe a Puigdemont en la ‘embajada’ de Cataluña en Bruselas y da un paso más para rehabilitarlo políticamente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado este martes un paso más en la rehabilitación política de Carles Puigdemont visitándolo por primera vez en Bruselas y recibiéndole en la delegación de la Generalitat en la capital comunitaria para hacerse la foto con él.

El líder de Junts está huido en Bélgica desde que protagonizó en 2017 el referéndum ilegal del 1-O y la fallida declaración de independencia de Cataluña. Y todavía tiene una orden de detención en España por el delito de malversación porque el Tribunal Supremo considera que no se le aplica la Ley de Amnistía.

En un día otoñal en Bruselas, Puigdemont ha llegado a pie a la 'embajada' de Cataluña en Bruselas poco después de las 4 de la tarde, justo cuando empezaba a lloviznar, acompañado únicamente por su jefe de gabinete. Una mujer le ha gritado en catalán: "El daño que ha hecho usted a los catalanes no tiene nombre, cabrón".

El presidente de la Generalitat ya estaba dentro de la delegación, donde había llegado con su equipo alrededor de las 15:20 horas. A continuación, los dos mandatarios -que han eludido hacer declaraciones- han posado ante el gran número de fotógrafos y cámaras congregados dándose la mano y ya sentados dentro de la sala de reunión. Ambos se han esforzado por esbozar tímidas sonrisas.

En cuanto al contenido del encuentro, el secretario general de Junts, Jordi Turull, sostiene que es Pedro Sánchez el que ha enviado a Illa a Bruselas para que se reúna con Puigdemont. Illa y el presidente del Gobierno estuvieron unos días juntos en el palacio de la Mareta, en Lanzarote, durante las vacaciones.

"La reunión con el presidente Puigdemont es una iniciativa del presidente Illa, que la propone después de haber ido a Lanzarote con Pedro Sánchez. La reunión llega tarde; el momento en que se reunió con todos los expresidentes es cuando debería haberse producido", ha dicho Turull este martes en una entrevista en TV3.

El encuentro se produce después de que el presidente del Gobierno haya confirmado su intención de presentar los Presupuestos para 2026, cuya aprobación requiere los 7 votos de Junts. Turull asegura que Junts ni siquiera se sentará a negociar hasta que el Ejecutivo español ejecute las inversiones prometidas en Cataluña.

"Antes de negociar unos Presupuestos del Estado deben acreditar el cumplimiento de las inversiones pendientes. ¿Por qué tenemos que negociar unos Presupuestos cuando nunca cumplen con Cataluña? Es una estafa y un nuevo expolio", alega el secretario general de Puigdemont.

En su entrevista de este lunes en TVE, Sánchez negó que sea él el que ha enviado a Illa a verse con Puigdemont para recabar su apoyo a los Presupuestos. Asegura que el encuentro se produce en el contexto de la celebración en Bruselas de la Diada, aunque lo cierto es que la tradicional recepción en la 'embajada' catalana todavía no está convocada.

En todo caso, el presidente del Gobierno asegura que "es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia por la que apuesta el president Illa y desde el punto de vista político a mí me parece acertado".

Al margen de lo que dijo Sánchez, Moncloa considera que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont es un paso muy importante para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2026 y, por tanto, para el futuro de la legislatura. Y no descarta un futuro encuentro entre Puigdemont y Sánchez para cerrarlos.

Por su parte, el presidente de la Generalitat afirma que el objetivo de su reunión con el líder de Junts es "enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor primero". "Dije que me reuniría con el presidente Puigdemont cuando tocara y creo que ahora toca", aseguró este lunes.