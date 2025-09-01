[Feijóo afianza los 150 escaños para el PP: la abstención de Vox le daría la investidura y podría gobernar en solitario]
[Sánchez necesita un buen resultado de Vox en Andalucía y Castilla y León para presentar a Feijóo como rehén de los ultras]
Los diplomáticos acusan de arbitrariedad a Albares en los destinos, Exteriores replica que se ciñe a la norma
Los funcionarios de la carrera y del cuerpo diplomático llevan meses quejándose del trato que reciben por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y del propio José Manuel Albares.
La lista de agravios que enumeran los sindicatos que los representan es larga: censura, falta de transparencia, silencio y vacío ante consejos o sugerencias, mala gestión de personal, nombramientos arbitrarios, falta de claridad en la asignación de personas para determinados puestos, selección de candidatos afines al dirigente y edadismo.
Todas estas acusaciones se unen a otras deficiencias administrativas que datan de décadas, y que afectan al personal laboral contratado en el Exterior, con salarios bajos y condiciones precarias.
Illa se reunirá con Puigdemont mañana en Bruselas
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes, 2 de septiembre, a las 16.15 horas, con Carles Puigdemont, líder de Junts, en la Delegación del Govern en la Unión Europea (Bruselas), según han informado fuentes del gobierno catalán.
El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría hoy las elecciones con 150 escaños (34,5% del voto), 13 más de los que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez vería reducida su representación a sólo 102 diputados (26,2%).
La nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que el PP obtendría en solitario más escaños que todos los partidos del actual bloque de investidura, que se quedaría con sólo 145.
En este escenario, Feijóo podría cumplir el compromiso que adquirió el pasado mes de julio en el Congreso nacional del PP: le bastaría la abstención de Vox para ser investido presidente, y podría gobernar en solitario, mediante acuerdos puntuales con distintas fuerzas políticas.
Sánchez presenta hoy su propuesta de pacto de Estado ante la emergencia climática en la apertura del curso político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este lunes 1 de septiembre la propuesta del Ejecutivo de pacto de Estado para afrontar la emergencia climática, en un acto que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que también asistirá la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
El Pacto de Estado frente a la emergencia climática centrará este lunes el acto de apertura del curso político del jefe del Ejecutivo, en la sede del Ministerio que dirige Sara Aagesen, que ha pedido esta semana "coordinación y unidad" ante "un drama como son los incendios", durante su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Sobre el contenido del pacto, la ministra se mostraba convencida de que "la componente rural, la componente de reto demográfico va a ser una variable imprescindible".