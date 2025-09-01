Un 70% pide "regular" la prostitución y cree que Sánchez quiere prohibirla por Ábalos, Koldo y las saunas de su suegro

La gran mayoría de los españoles no respalda el propósito del Gobierno de prohibir la prostitución, mediante una iniciativa que se propone retomar este otoño la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Un amplio 70,7% de los españoles es partidario de "permitir, legalizar y regular" el ejercicio de la prostitución, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Y un porcentaje similar, el 69,4%, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la intención de abolir la prostitución para tapar los escándalos protagonizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, así como la polémica sobre el negocio de las saunas que regentaba su suegro, Sabiniano Gómez.

Esta convicción se impone de forma muy mayoritaria en todos los grupos de población por sexo (el 71,6% de los hombres y el 67% de las mujeres) y edad.

Sólo los votantes del PSOE (56%), Sumar (57,4%) y Podemos (57,5%) creen que los planes del Gobierno responden únicamente a "intereses sociales y altruistas".

Pedro Sánchez anunció el pasado mes de julio que el PSOE reformará su reglamento para expulsar a cualquier militante que recurra a los servicios de la prostitución.

Y la ministra Ana Redondo adelantó que el Gobierno volverá a remitir este otoño a las Cortes un proyecto de Ley para abolir la prostitución, después de que trascendieran los audios en los que José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comentaban las cualidades de las prostitutas a las que iban a contratar:

"Carlota se enrolla que te cagas", explicaba el exministro de Transportes a su asesor.

Pero sólo el 19,2% de los españoles es partidario de "prohibir el ejercicio de la prostitución y castigarlo con multas", según la encuesta de SocioMétrica.

La opción de "permitir, legalizar y regular" la prostitución es mayoritaria incluso entre los votantes del bloque del Gobierno: PSOE (58,2%), Sumar (57%), Podemos (57,5%) y los partidos nacionalistas e independentistas (66%).

También tanto entre los hombres (74,4%) y las mujeres (66,7%).

Crea más división de opiniones la posibilidad de perseguir y multar únicamente a los clientes que contraten los servicios de las prostitutas.

Pero sólo son partidarios de esta medida los votantes de Sumar (63,4%) y Podemos (60,7%).

Entre el conjunto de los españoles, el 58,2% cree que tampoco los usuarios de la prostitución deben ser castigados.

Como ha informado EL ESPAÑOL, la fórmula en la que está trabajando el Ministerio de Ana Redondo es la figura jurídica conocida como la tercería locativa, que estuvo en vigor en España durante el Franquismo, hasta que fue abolida en la reforma del Código Penal de 1995.

Implica la imposición de penas de cárcel o multas a aquellos que obtienen beneficios por prestar un inmueble para ejercer la prostitución.

Aunque esto, lejos de suponer la desaparición de la prostitución, puede conllevar más inseguridad a las mujeres que la ejercen, ya que se verían relegadas a ofrecer sus servicios en la calle.

La norma que fue abolida en 1995 imponía la pena al "amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación".

La figura de la tercería locativa del Franquismo, que quiere recuperar ahora el Gobierno, podría haber llevado a la cárcel a la familia política del presidente Pedro Sánchez, como ha informado este diario.

Varias sentencias identifican al padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez (fallecido hace ahora un año) como el encargado de la Sauna Adán, en la que se ejercía de forma habitual la prostitución masculina.

La sauna era explotada por la sociedad San Bernardo 26 SL (cuyos administradores eran dos tíos de Begoña Gómez, Enrique y Conrado Gómez), que además explotaba burdeles en los que se prostituían las mujeres.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 50,8% de los españoles sí es partidario de "prohibir y penar" la actividad de quienes alquilen pisos o locales para el ejercicio de la prostitución. En este caso, coinciden los votantes de todos los partidos.

El anuncio del Gobierno abre el debate sobre la posibilidad de prohibir otras modalidades digitales como el Only Fans, en el que hombres o mujeres exhiben su cuerpo a cambio de una contraprestación económica, sin que exista un contacto físico.

Pero perseguir este tipo de actividades tampoco tiene el respaldo de la sociedad española.

El 63,9% de los encuestados es partidario de "permitir y regular" todas las modalidades de prostitución (incluyendo los servicios sexuales que se puedan prestar de forma online). Así lo defienden, de nuevo, los votantes de todos los partidos.

El 6,8% de los españoles quiere prohibir sólo la prostitución física, pero permitir otras fórmulas online en las que no existe ningún contacto físico.

Y un 18,6% defiende que hay que prohibir ambas modalidades, según el sondeo de SocioMétrica.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 26 a 29 de agosto de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.