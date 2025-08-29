Planas acusa al PP de lanzar una "cortina de humo" para tapar la "negligencia" de sus CCAA en la lucha contra los incendios

El ministro de Agricultura, Luis Planas, este viernes durante su comparecencia en el Senado. Efe

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sostenido este viernes que, con sus ataques al Gobierno, el PP intenta lanzar una "cortina de humo" para tapar la "negligencia" y la "dejación de funciones" que sus CCAA han mostrado en la lucha contra los incendios forestales de este verano.

Mientras el Gobierno apoyaba a las CCAA para combatir el fuego, ha indicado el ministro, "la lucha del PP era contra el Gobierno".

Por su parte, la senadora del PP Lorena Guerra ha atribuido al "ecologismo de postureo" y las políticas "ecoprogres" del Gobierno el abandono del campo que, a su juicio, ha agravado los incendios.

Luis Planas ha comparecido este viernes ante el Senado, a petición de los populares, para explicar la labor de su Ministerio en la lucha contra el fuego y las ayudas que va a otorgar a los agricultores y ganaderos afectados.

Aunque su tono evitaba la confrontación, Planas ha intentado desmontar las 50 propuestas lanzadas por Feijóo para prevenir los incendios pues, ha sostenido, muchas de ellas ya están en vigor: "Sinceramente pienso que no es mala fe, es simplemente pura ignorancia", ha dicho al respecto.

Y mientras el ministro hablaba del cambio climático, PP y Vox aludían a las trabas administrativas que dificultan que los agricultores y ganaderos puedan limpiar los montes, convertidos así en un polvorín.

Cuando ha sido evidente que el pacto de Estado para la emergencia climática anunciado por el presidente Pedro Sánchez va a resultar inviable, Planas ha acusado al PP de "comprar la agenda de la extrema derecha".

Para exponer la gravedad de lo sucedido este verano, el ministro ha explicado que en tan sólo dos semanas de agosto "han ardido más hectáreas que en todo 2022, que hasta ahora era considerado el peor año de incendios desde 1994".

"Este no es un fenómeno aislado", ha argumentado, "no es un problema sólo de calor o pluviometría, es un problema de emergencia climática, negar la realidad no sirve de nada. Hay que tener altura de miras para tener pacto de Estado", ha dicho. Pero no se ha visto respaldado ni por el PP ni por Vox.

Planas no ha anunciado ayudas específicas para las explotaciones afectadas, sino que se ha remitido a las indemnizaciones del seguro agrario y ganadero. El Gobierno cubre este año hasta un 40% de las pólizas que pagan los agricultores, con una aportación de 315 millones de euros.

Según ha sostenido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 4.975 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos desde julio de 2018, mientras que el de Rajoy sólo les dio 15 millones entre 2011 y 2018.

El ministro también se ha desmarcado de las reivindicaciones de las brigadas forestales de Tragsa. Ha recordado que las CCAA también son accionistas de la empresa pública, cuyas condiciones laborales están sometidas al convenio colectivo de cada región.

En realidad, las CCAA y diputaciones provinciales tienen una representación simbólica del 1% del accionariado de Tragsa, mientras que el Gobierno posee el 99% restante: el 51% a través de la SEPI, el 39% a través del Fondo de Garantía Agraria y el 9,9% a través de Patrimonio Nacional.

